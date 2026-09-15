ब्लोटिंग और एसिडिटी जैसी दिक्कत से छुटकारा पाने के लिए पिएं ये इन 2 चीजों की खास ड्रिंक, मिलेगा आराम

Lemon Ginger Drink For Bloating And Acidity: ब्लोटिंग और एसिडिटी जैसी दिक्कत को अगर आप दूर करना चाहते हैं, तो आप 2 चीजों को मिलाकर खास ड्रिंक को पी सकते हैं.

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Lemon Ginger Drink For Bloating And Acidity: आजकल खराब खान-पान, अनियमित भोजन, ज्यादा तला-भुना खाना और लंबे समय तक बैठे रहने की वजह से दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ने लगती है. कभी-कभी लोग इतना ज्यादा अनहेल्दी चीजों को खा लेते हैं कि उनको ब्लोटिंग, गैस, पेट भारी लगना और एसिडिटी की दिक्कत काफी ज्यादा होने लग जाती है. ये सब बिल्कुल भी आम नहीं होता है क्योकि देखते ही देखते ये कब बढ़ जाती है पता ही नहीं चल पाता है. कई बार खाना खाने के बाद पेट फूला हुआ महसूस होता है या सीने में जलन और खट्टी डकार भी आने लग जाती है. अगर आप भी इस समस्या से काफी ज्यादा परेशान हैं और छुटकारा पाना चाहती हैं, तो आप 2 चीजों को मिलाकर खास ड्रिंक बनाकर पी सकते हैं.

ब्लोटिंग और एसिडिटी की समस्या से कैसे छुटकारा पाएं?

1. ब्लोटिंग

अगर आप रोजाना नींबू-अदरक की खास ड्रिंक को घर पर बनाकर पीती हैं, तो आपको ब्लोटिंग की दिक्कतें कभी नहीं हो सकती हैं. अनियमित भोजन, ज्यादा तला-भुना खाना और लंबे समय तक बैठे रहने की वजह से होने वाली समस्याओं से भी आप छुटकारा पा सकते हैं.

2. एसिडिटी

आजकल लोगों को एसिडिटी की दिक्कतें काफी ज्यादा होती है अगर आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप रोजाना नींबू-अदरक की खास ड्रिंक को बनाकर पी सकते हैं.

3. पाचन होता है हल्का

पाचन से जुड़ी दिक्कतें भी अगर आपको काफी ज्यादा होती है और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपके लिए नींबू-अदरक की खास ड्रिंक एकदम बेस्ट रहेगी. आपको रोजाना बनाकर पीना चाहिए.

4. खट्टी डकार

नींबू-अदरक की खास ड्रिंक को अगर आप रोजाना पीते हैं, तो आपको खट्टी डकार से छुटकारा मिल सकता है. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है. धीमे पाचन को तेज रखने में मददगार होती है.

5. सीने में जलन

सीने में जलन अगर आपको काफी ज्यादा हो रही है और आप काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं, तो आपको नींबू-अदरक की खास ड्रिंक को पी लेना चाहिए. आपको रोजाना एक बार पीकर इसको देखना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.