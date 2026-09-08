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चेहरे पर ब्राइडल न‍िखार पाने के लिए रोजाना सुबह पिएं इन 2 खास चीजों को पानी, स्किन पर आएगा नेचुरल ग्लो

Raisin Saffron Water Benefits: अगर आपकी शादी होने वाली है और आप चेहरे पर नेचुरल ब्राइडल न‍िखार पाना चाहते हैं, तो 2 खास चीजों का पानी पी सकते हैं.

Written by: Ritika
Updated: September 8, 2026, 7:50 PM IST
चेहरे पर ब्राइडल न‍िखार पाने के लिए रोजाना सुबह पिएं इन 2 खास चीजों को पानी, स्किन पर आएगा नेचुरल ग्लो

Raisin Saffron Water Benefits: आजकल हर कोई ग्लोइंग और हेल्दी स्किन पाना चाहता है, लेकिन इतनी ज्यादा अनहेल्दी डाइट के चलते लोगों की स्किन काफी ज्यादा बेकार होती नजर आ रही है. काफी कुछ करने के बाद भी वो नेचुरल निखार नहीं आ पाता है. तरह-तरह के महंगे-महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ खास असर चेहरे पर नजर नहीं आता है. अगर आपकी शादी होने वाली है और आप चेहरे पर नेचुरल ब्राइडल न‍िखार पाना चाहते हैं, तो 2 तरह की खास चीजें हैं, जिनका पानी पीने से आपकी स्किन में गजब का निखार आएगा. किशमिश और केसर का पानी एक घरेलू ड्रिंक के तौर पर लोग इसको मानते हैं और पीना भी पसंद करते हैं. ये दोनों की चीजें आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं. आइए आपको बताते हैं. रोजाना इस खास पानी को पीने से आपको क्या-क्या फायदे देखने के लिए मिल सकते हैं?

रोजाना किशमिश और केसर का पानी पीने के फायदे

1. स्किन की ओवरऑल हेल्थ में सुधार

अगर आप रोजाना किशमिश और केसर का पानी को पीते हैं, तो आपकी स्किन की ओवरऑल हेल्थ में सुधार आपको देखने के लिए मिल सकता है. ये आपकी स्किन को अंदर से निखारने का काम करती है.

2. ड्राई और डल स्किन

अगर आपकी स्किन ड्राई और डल काफी ज्यादा नजर आ रही है, तो आपको 1 महीने तक रोजाना किशमिश-केसर का पानी पीना चाहिए. स्किन हाइड्रेशन के लिए के लिए ये एक तरह का वरदान साबित होता है.

3. चेहरे की थकावट को दूर

इसको रोजाना पीने से ये आपकी थकी हुई स्किन को निखारने का काम करता है. कम पानी पीना, खराब डाइट, नींद की कमी और तनाव भी चेहरे की ओवरऑल अपीयरेंस को बुरा बना देती है और आपकी स्किन बेजान नजर आती हैं.

4. ग्लोइंग स्किन

स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए आपको रोजाना इस पानी को पीना ही चाहिए. ये काफी ज्यादा खास होता है. आपको सुबह के समय खाली पेट इसका सेवन करना चाहिए.

5. हेल्दी ग्लो में मददगार

इस खास पानी को रोजाना पीने से आप अपने चेहरे पर हेल्दी ग्लो को बढ़ा सकते हैं. ये आपकी स्किन को निखाने का काम करती है. त्वचा को हेल्दी रखने के लिए पर्याप्त नींद, नियमित शारीरिक गतिविधि, संतुलित भोजन भी जिम्मेदार होता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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