काम के समय सुस्ती और थकान को दूर करने के लिए रोजाना पिएं ये 3 खास ड्रिंक्स, शरीर रहेगा एनर्जेटिक

Energy Drinks for Work: काम के समय सुस्ती और थकान से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप 3 खास ड्रिंक्स को पी सकते हैं.

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Energy Drinks for Work: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. खुद के लिए समय बिल्कुल भी नहीं निकाल पाते हैं. लंबे समय तक काम करना, लगातार स्क्रीन के सामने बैठे रहना, नींद पूरी न होना और खान-पान पर ध्यान न देना ये तो आजकल के लोगों के लिए बेहद ही आम सी बात हो गई है. ऑफिस या काम के दौरान अचानक सुस्ती, थकान और लो एनर्जी महसूस होने लगती है और फिर काफी ज्यादा दिक्कत होती है. काम में भी ध्यान बिल्कुल भी नहीं ठीक से लग पाता है. दोपहर के बाद आंखों में नींद आने लगती है और काम पर ध्यान लगाना भी मुश्किल हो जाता है अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, तो आपको बताते हैं आप कौन-कौन सी ड्रिंक्स को पीकर अपनी हेल्थ को भी ठीक रख सकते हैं और साथ ही साथ आपका शरीर भी एनर्जेटिक रहेगा.

सुस्ती और थकान को दूर करने के लिए पिएं ये 3 खास ड्रिंक्स

1. नारियल पानी

सुस्ती और थकान को दूर करने के लिए आपको रोजाना नारियल पानी का सेवन करना ही चाहिए. ये आपके शरीर को अंदर से ठंडा रखने का काम करता है. नारियल पानी एक अच्छा हाइड्रेशन भी माना जाता है. ऑफिस वर्क के दौरान हर व्यक्ति को इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक को पीना जरूरी होता है.

2. नींबू-पानी

नींबू-पानी का सेवन भी आप कर सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. हल्के गुनगुने पानी में थोड़ा नींबू का रस मिलाकर भी आप पी सकते हैं. डिहाइड्रेशन होने पर थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है. इसको आपको रोजाना अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए.

3. छाछ

आपको अपनी डाइट में छाछ को भी शामिल करना चाहिए. दही से बनने वाली छाछ में प्रोटीन और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व आपको मिल सकते हैं, इसलिए आपको इसको पीना ही चाहिए. इसको पीने के बाद आपको काफी ज्यादा आराम लग सकता है. काम के बीच में सिर्फ चाय या कॉफी लेने के बजाय छाछ पीना आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है. आपको दोपहर के खाने के बाद सुस्ती महसूस होती है, तो खाना खाने के बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.