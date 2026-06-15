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सुबह खाली पेट किचन में रखी इन 3 चीजों का पानी बनाकर पिएं, पेट रहेगा हमेशा साफ

Morning Healthy Drinks: सुबह के समय अगर आपका पेट भी साफ नहीं होता है या और भी दिक्कतें होती हैं, तो आप किचन में रखी 3 चीजों का पानी बनाकर पी सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.

Written by: Ritika
Published: June 15, 2026, 8:00 AM IST
(credit-AI)
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Morning Healthy Drinks: अधिकरत लोगों के साथ ये होता है, कि सुबह-सुबह उनका पेट साफ ही नहीं हो पाता है और हमेशा सड़ा हुआ ही रहता है. काफी कुछ करने के बाद भी पेट साफ नहीं हो पाता है. तरह-तरह की चीजों को भी अपनाते हैं, लेकिन पेट में कोई खास असर नहीं होता है. आजकल लोग अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए कई तरह के घरेलू नुस्खे भी अपनाते हैं, अगर आप भी सुबह के समय अपने पेट को हमेशा साफ रखना चाहते हैं, तो आपको सुबह खाली पेट अजवाइन, सौंफ और अदरक का पानी उबालकर पीना चाहिए. ये आपके पेट को एकदम चकाचक रखता है. आयुर्वेद में भी इन तीनों चीजों को पाचन और शरीर की कई समस्याओं को दूर रखने में मददगार माना गया है. शरीर को डिटॉक्स करने, पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के साथ-साथ और भी कई दिक्कतों को दूर रखने में ये मददगार साबित होता है. आइए आपको बताते हैं.

हेल्दी ड्रिंक बनाने के लिए जरूरी चीजें

और पढ़ें: सर्दी-जुकाम की जकड़न को जड़ से गायब कर सकता है अजवाइन का पत्ता! जानें इस्तेमाल करने का सही तरीका

अगर आप घर पर ही ये हेल्दी ड्रिंक बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजों को जरूरत होती हैं जैसे- 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच सौंफ, कद्दूकस किया हुआ ताजा अदरक, 2 गिलास पानी ये सारी चीजें आपको किचन में आसानी से मिल जाएगी.

हेल्दी ड्रिंक कैसे बनाएं?

आपको बाउल लेना है और उसमें 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच सौंफ, कद्दूकस किया हुआ ताजा अदरक, 2 गिलास पानी इन चीजों को डालकर 5 मिनट का उबाल लेना हैं और फिर गिलास में भरकर इसको खाली पेट पी लेना है.

हेल्दी ड्रिंक पीने के फायदे

अगर आप रोजाना इस हेल्दी ड्रिंक को पीते हैं, तो आपको कई तरह के फायदे मिल सकते हैं जैसे-

1. शरीर को रख सकता है हाइड्रेटेड
2. गले और सर्दी-जुकाम में राहत
3. सुबह इसका सेवन करने से मुंह की बदबू कम होगी.
4. शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत

किन लोगों को ये नहीं पीना चाहिए?

इस ड्रिंक को गर्भवती महिलाएं, लो ब्लड प्रेशर वाले लोगों, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित इंसान, दवाइयां, पेट में अल्सर या एसिडिटी की गंभीर समस्या वाले लोगों को इससे हमेशा दूर रहना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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