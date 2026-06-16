आप भी खाली पेट लेते हैं चाय की चुस्कियां? पीने से पहले कर लें इस 1 चीज का सेवन, कभी नहीं बनेगी गैस

अगर आपकी सुबह की शुरुआत चाय से होती है, तो यह खबर आपके लिए है. नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) के अनुसार, खाली पेट चाय पीने की आदत पेट से जुड़ी कई समस्याओं का कारण बन सकती है, जिससे बचने के लिए एक आसान उपाय बताया गया है.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: June 16, 2026, 3:22 PM IST
आप भी खाली पेट लेते हैं चाय की चुस्कियां? पीने से पहले कर लें इस 1 चीज का सेवन, कभी नहीं बनेगी गैस
  • एनएचएम के मुताबिक, खाली पेट चाय पीने से एसिडिटी, गैस और पेट में जलन की समस्या हो सकती है
  • सुबह उठते ही एक गिलास पानी पीने से शरीर हाइड्रेट होता है और पाचन तंत्र सक्रिय होता है
  • विशेषज्ञों का कहना है कि पानी पीने के बाद चाय लेने से उसके दुष्प्रभाव कम हो सकते हैं
  • बेहतर स्वास्थ्य के लिए चाय से पहले हल्का नाश्ता, फल या ड्रायफ्रूट्स खाएं

सुबह उठते ही चाय पीना कई लोगों की दिनचर्या का हिस्सा है. कई लोग दिन की शुरुआत बिना चाय के करने की कल्पना भी नहीं कर सकते. हालांकि, हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि खाली पेट चाय पीने की आदत पेट से जुड़ी कई समस्याओं को जन्म दे सकती है. ऐसे में छोटे से उपाय को अपनाकर इन समस्याओं से निजात पाया जा सकता है. नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) ने लोगों को इस आदत के प्रति सचेत करते हुए एक आसान लेकिन महत्वपूर्ण सलाह दी है कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले एक गिलास पानी पिएं और उसके बाद ही चाय का सेवन करें.

एसिडिटी और गैस की समस्या-

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एनएचएम के अनुसार, खाली पेट चाय पीने से पेट में एसिड का स्तर बढ़ सकता है, जिससे एसिडिटी और गैस की समस्या होने की आशंका रहती है. इसके अलावा, यह आदत पेट में जलन और असहजता का कारण भी बन सकती है. कई लोगों को सुबह-सुबह पेट भारी लगना, खट्टी डकारें आना या पेट में बेचैनी महसूस होना जैसी समस्याएं भी इसी वजह से हो सकती हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि रातभर सोने के दौरान शरीर कई घंटों तक बिना पानी के रहता है. ऐसे में सुबह उठते ही पानी पीना शरीर को हाइड्रेट करने में मदद करता है. यह पाचन तंत्र को सक्रिय करता है और पेट को दिनभर के भोजन के लिए तैयार करता है, इसके बाद चाय पीने से उसके दुष्प्रभावों की संभावना भी काफी हद तक कम हो जाती है.

हो सकती है ये परेशानी-

एनएचएम ने बताया कि खाली पेट चाय का सेवन दिनभर की ऊर्जा पर भी असर डाल सकता है. कई बार चाय से मिलने वाली ताजगी कुछ समय बाद थकान या सुस्ती में बदल सकती है, इसके विपरीत, यदि व्यक्ति पहले पानी पीता है या हल्का पौष्टिक आहार लेता है, तो शरीर को बेहतर ऊर्जा मिलती है और पाचन प्रक्रिया भी सुचारु बनी रहती है.

स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह है कि सुबह उठने के बाद एक गिलास सामान्य या गुनगुना पानी पीएं, इसके बाद फल, सूखे मेवे या कोई हल्का पौष्टिक नाश्ता लेने के बाद चाय का सेवन करें. यह छोटी-सी आदत पेट को स्वस्थ रखने और कई सामान्य पाचन संबंधी समस्याओं से बचाव में मददगार साबित हो सकती है. (input-आईएएनएस)

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नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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