Drumstick Or Moringa: मोरिंगा को आम भाषा में सहजन या ड्रमस्टिक कहा जाता है. सहजन का इस्तेमाल सांभर बनाने में किया जाता है साथ ही कई जगहों पर इसकी सब्जी भी बनाई जाती है. सेहत के लिए सहजन काफी फायदेमंद होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं सेहत के साथ ही यह बालों के लिए काफी अच्छा साबित होता है. सहजन में Pterygospermin होता है, जो एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल के रूप में काम करता है जो रूसी, सर की खुजली, सोरायसिस, एक्जिमा और बैक्टीरियल इंफेक्शन को रोकने में मदद करता है.

बालों को बनाए मजबूत- सहजन में ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में पाया जाता है. यह बालों के विकास के लिए काफी जरूरी होता है. ये बालों के छिद्रों को बंद कर देता है जिससे बालों में पोषण को बनाए रखने में मदद मिलती है.

बालों को बढ़ने में करता है मदद- सहजन में जिंक, विटामिन ए और आयरन की भरपूर मात्रा होती है जो बालों के विकास के लिए बहुत जरूरी है. जिंक सर में तेल ग्रंथियों को स्वस्थ और पोषित रखता है.

इस तरह करें सहजन का बालों पर इस्तेमाल

सहजन का हेयर पैक- सहजन पाउडर को दही, गुलाब जल और चावल के पानी के साथ मिला कर पैक बना कर भी लगाया जा सकता है.

सहजन का हेयर टोनर- सहजन के पत्ते को पानी में उबालकर स्प्रे की तरह इस्तेमाल करने से भी उतने ही फायदे होते हैं.

इस तरह करें बालों की मालिश- सहजन को नारियल के तेल, जोजोबा तेल या अरंडी के तेल के साथ लगाया जा सकता है.