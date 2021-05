Dry Dates Benefits For Hair & Skin: छुआरा (Chhuare ke fayde) हमारी स्किन के लिए काफी फायदेमंद होता है. छुआरे की तासीर काफी गर्म होती है जो शरीर को मजबूत बनाए रखता है. छुआरा (Dry Dates) सेहत के साथ ही स्किन के लिए काफी फायदेमंद होता है. छुआरे में सिलेनियम, कॉपर, पोटैशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयरन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, बोरोन, राइबोफ्लेविन, पाइरिडोक्सिन, नियासिन, फोलिक एसिड, विटामिन ए और विटामिन सी जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो स्किन और बालों के लिए काफी फायदेमंद होता है. आइए जानते हैं स्किन और बालों पर कैसे करें छुआरे का इस्तेमाल- Also Read - Dry Dates And Milk Benefit: सर्दियों में जमकर पिएं छुहारे वाला दूध, इन बीमारियों से हमेशा रहेंगे कोसो दूर

छुआरे का फेस स्क्रब-

छुआरे का फेस स्क्रब बनाने के लिए एक कप दूध में चार-पांच छुहारों को रात भर के लिए भिगो कर रख दें. सुबह इनको पीसकर बारीक पेस्ट बनाएं और इसमें एक चम्मच सूजी और एक चम्मच शहद मिला लें. इन सबको आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लें. फिर इस पेस्ट को अपने चेहरे और गर्दन पर लगाकर हल्के हाथों से गोलाई में दस मिनट तक स्क्रब करें. फिर इसको पंद्रह मिनट तक ऐसे ही लगा रहने दें, इसके बाद साफ़ पानी से धो लें.

बालों पर इस तरह करें छुआरे का इस्तेमाल-

इसके लिए 8 से 10 छुआरों के बीाज निकालकर पानी में अच्छे से उबाल लें. इस पानी में छुहारों को रात भर के लिए रखा रहने दें. सुबह इसको छान कर इस पानी से अपने बालों को धोएं. इसके बाद बालों में एक दिन के लिए कुछ भी न लगाएं. ऐसा सप्ताह में एक बार करने से बालों की तो ग्रोथ बढ़ेगी ही साथ ही बालों में चमक भी आएगी. बालों का रूखापन और टूटना-झड़ना कम हो जाएगा.