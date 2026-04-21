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Earth Day 2026 These 5 Tricks Help You Make Money From Kitchen Waste Know In Details

किचन से निकलता है ढ़ेर सारा कचरा! ये 5 ट्रिक फूड वेस्ट से पैसा बनाने में करेगी मदद, यहां देखें पूरी लिस्ट

Make money from kitchen waste: रोज निकलने वाले सब्जियों के छिलके और बचा हुआ खाना सिर्फ कूड़ा नहीं, बल्कि कमाई का एक शानदार जरिया हैं. आइए जानें वो 5 आसान तरीके जो आपके किचन के कचरे से एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं...

किचन के कचरे से कैसे कर सकते हैं कमाई? Earth day 2026 पर जानें यहां

Earth Day 2026: 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस है. पूरी दुनिया के लोग इस दिन अपनी धरती को सहेजने-संवारने का संकल्प लेते हैं और अपने-अपने हिस्से की तमाम कोशिशें करने का वादा करते हैं. हम, भारत के लोगों के किसी भी नॉर्मल घर में सबसे ज्यादा कचरा किचन से ही निकलता है, तो इस अर्थ दिवस हम अपने किचन वेस्ट से वैल्यू बनाने का वादा कर सकते हैं. किचन से निकले सूखे-गीले कचरे से आप कैसे बड़ा पैसा बना सकते हैं या अपने आसपास की लोकेलिटी सारा किचन वेस्ट कलेक्ट कर एक स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं. आइये जानते हैं किचन के कचरे से पैसा बनाने का ट्रिक….

1. कचरे से बनाएं ‘काला सोना’

रसोई से निकलने वाले गीले कचरे जैसे छिलके, चाय की पत्ती और बचे हुए खाने से आप बेहतरीन जैविक खाद (Compost) बना सकते हैं. इस खाद को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, जिसकी नर्सरी और होम गार्डनर्स के बीच बहुत मांग है. आप इसे छोटे पैकेट में पैक करके ऑनलाइन या लोकल लेवल पर बेचकर अच्छी कमाई शुरू कर सकते हैं.

2. छिलकों से बनाएं नेचुरल क्लीनर

संतरे, नींबू और अनार के छिलकों को पानी और गुड़ के साथ मिलाकर आप बायो-एंजाइम बना सकते हैं. ये एक केमिकल-फ्री फ्लोर और बर्तन क्लीनर है जो आजकल बहुत ट्रेंड में है. लोग केमिकल मुक्त घर के लिए ऐसे नेचुरल क्लीनर को प्रीमियम दाम पर खरीदना पसंद करते हैं, जिससे यह आपके लिए मुनाफे का सौदा बन सकता है.

3. कचरे से उगाएं अपनी सब्जियां

अदरक, लहसुन, धनिया और पुदीना जैसी चीजों के बचे हुए हिस्सों को आप गमलों में फिर से उगा सकते हैं. इससे न केवल आपके घर के मसाले और सब्जियों का खर्च बचेगा, बल्कि आप इन्हें ताजी और ऑर्गेनिक बताकर अपने पड़ोस या लोकल मार्केट में बेच भी सकते हैं. यह वेस्ट से बेस्ट बनाने का सबसे सरल और सस्ता तरीका है.

4. फलों के छिलकों का ब्यूटी पाउडर

केले, संतरे और पपीते के छिलकों को सुखाकर और पीसकर आप फेस पैक या उबटन पाउडर तैयार कर सकते हैं. इन छिलकों में भरपूर विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो स्किन के लिए बेहतरीन होते हैं. शुद्ध और होममेड होने के कारण इन ब्यूटी पाउडर्स की अच्छी कीमत मिल जाती है, जिसे आप सोशल मीडिया के जरिए प्रमोट कर सकते हैं.

5. बायो-गैस यूनिट्स

यदि आपके पास बड़ी मात्रा में किचन वेस्ट निकलता है, तो आप इसे स्थानीय डेयरी फार्म या बायो-गैस यूनिट्स को बेच सकते हैं. कई स्टार्टअप अब घर-घर से गीला कचरा खरीद रहे हैं ताकि उससे बिजली या बड़े पैमाने पर खाद बनाई जा सके. अपने इलाके के ऐसे वेंडर्स से संपर्क करके आप अपने दैनिक कचरे का सौदा कर सकते हैं.

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