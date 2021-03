Ease of Living Index: सरकार ने गुरुवार को जीवन सुगमता सूचकांक (Ease of Living Index-2020) जारी किया. इसके मुताबिक देश में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में रहने के लिए बेंगलुरु सबसे अच्छा शहर है. वहीं 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में शिमला का स्थान सबसे ऊपर है. इस सूचकांक में बेंगलुरु के बाद पुणे दूसरे और अहमदाबाद तीसरे स्थान पर रहा. चेन्नई, सूरत, नवी मुंबई, कोयंबटूर, वडोदरा, इंदौर और ग्रेटर मुंबई भी शीर्ष 10 शहरों में शामिल रहे. ’10 लाख से अधिक की आबादी’ की इस श्रेणी में जीवन सुगमता सूचकांक में शामिल 49 शहरों में दिल्ली 13वें और श्रीनगर सबसे निचले स्थान पर है. Also Read - Ease of Living Index जारी, इन शहरों ने बनाई टॉप 10 में जगह, MPI में नई दिल्‍ली और इंदौर का बेहतर प्रदर्शन

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह सूचकांक जारी किया. सूचकांक के अनुसार, ’10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों’ की श्रेणी में शिमला शीर्ष पर रहा. इस श्रेणी में भुवनेश्वर दूसरे और सिलवासा तीसरे स्थान पर रहा. काकीनाडा, सेलम, वेल्लोर, गांधीनगर, गुरुग्राम, दावणगेरे और तिरुचिरापल्ली इस श्रेणी में शीर्ष 10 शहरों में शामिल रहे. कुल 62 शहरों की इस श्रेणी में मुजफ्फरपुर सबसे निचले स्थान पर रहा. Also Read - WATCH: मैदान पर भिड़े विराट कोहली-बेन स्टोक्स; अंपायर को रोकना पड़ा झगड़ा

नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद ने 10 लाख से कम आबादी की श्रेणी में ‘नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक’ में पहला स्थान हासिल किया. इस श्रेणी में तिरुपति, गांधीनगर, करनाल, सेलम, तिरुपुर, बिलासपुर, उदयपुर, झांसी और तिरुनेलवेली शीर्ष 10 स्थान पर रहे. Also Read - भारत में COVID-19 संक्रमण में तेजी, 29 जनवरी के बाद आए कोरोना के 17 हजार से ज्‍यादा नए केस

इंदौर ने 10 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में ‘नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक’ में शीर्ष स्थान हासिल किया. इस श्रेणी में दूसरा स्थान सूरत और तीसरा स्थान भोपाल ने हासिल किया. पिंपरी चिंचवड़, पुणे, अहमदाबाद, रायपुर, ग्रेटर मुंबई, विशाखापत्तनम और वडोदरा इस श्रेणी में शीर्ष 10 स्थान पर रहे.

10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर Population More Than Million

1. बेंगलुरु (Bengaluru)

2. पुणे (Pune)

3. अहमदाबाद (Ahmedabad)

4. चेन्नई (Chennai)

5. सूरत (Surat)

6. नवी मुंबई (Navi Mumbai)

7. कोयंबटूर (Coimbatore)

8. वडोदरा (Vadodara)

9. इंदौर (Indore)

10. ग्रेटर मुंबई (Greater Mumbai)

10 लाख से कम आबादी वाले शहर (Population Less Than Million )

1. शिमला (Shimla)

2. भुवनेश्वर (Bhubaneshwar)

3. सिलवासा (Silvassa)

4. काकीनाडा (Kakinada)

5. सलेम (Salem)

6. वेल्लौर (Vellore)

7. गांधीनगर (Gandhinagar)

8. गुरुग्राम (Gurugram)

9. देवानगिरी (Davangere)

10. तिरुचिराप्ल्ली (Tiruchirapalli)