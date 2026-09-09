गणेश चतुर्थी के लिए घर में बनाएं मोतीचूर के लड्डू, आसान है बनाने की रेसिपी

Motichur Laddu Recipe: गणेश चतुर्थी के मौके पर भगवान गणेश को तरह-तरह के भोग लगाए जाते हैं. अगर आप भी इस खास दिन घर पर कुछ मीठा बनाकर बप्पा को भोग लगाना चाहते हैं, तो मोतीचूर के लड्डू एक बढ़िया विकल्प हो सकते हैं. बाजार जैसे स्वादिष्ट और सॉफ्ट मोतीचूर के लड्डू आप घर पर भी आसानी से बना सकते हैं. इसकी रेसिपी ज्यादा मुश्किल नहीं है और इसे बनाने में बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगता. आइए जानते हैं मोतीचूर के लड्डू बनाने की आसान रेसिपी.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/lifestyle/easy-recipe-for-making-motichoor-laddoos-at-home-for-ganesh-chaturthi-8520519/ Copy

बच्चों से लेकर बड़ों तक ज्यादातर लोगों को मोतीचूर के लड्डू खूब पसंद आते हैं

इस साल 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा. इस दिन घरों और पंडालों में गणपति बप्पा का स्वागत किया जाएगा और विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाएगी. गणेश चतुर्थी के दौरान कई जगहों पर 10 दिनों तक भगवान गणेश की पूजा की जाती है. इस दौरान भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार बप्पा को अलग-अलग तरह के पकवान और मिठाइयों का भोग लगाते हैं. अगर आप भी इस गणेश चतुर्थी पर कोई खास मिठाई बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज हैं कि क्या बनाया जाए, तो मोतीचूर के लड्डू ट्राई कर सकते हैं. अक्सर लोगों को लगता है कि घर पर मोतीचूर के लड्डू बनाना काफी मुश्किल होता है और ये बाजार की तरह सॉफ्ट और स्वादिष्ट नहीं बन पाते. लेकिन सही तरीका पता हो तो इन्हें घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है. मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए बेसन से छोटे-छोटे बूंदी के दाने तैयार किए जाते हैं, जिन्हें चाशनी के साथ मिलाकर लड्डू का आकार दिया जाता है. सही मात्रा और सही तरीके से बनाए जाएं तो लड्डू स्वाद में बिल्कुल बाजार जैसे लग सकते हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक ज्यादातर लोगों को मोतीचूर के लड्डू खूब पसंद आते हैं. तो चलिए जानते हैं इन्हें घर पर बनाने की आसान रेसिपी.

मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए सामग्री

2 कप बेसन

1.5 से 2 कप चीनी

करीब 1 से 1.5 कप पानी

थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर

आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर

1 बड़ा चम्मच खरबूजे के बीज

तलने के लिए घी या रिफाइंड तेल

मोतीचूर के लड्डू बनाने का तरीका

1. सबसे पहले बेसन का घोल तैयार करें

एक बर्तन में बेसन लें और उसे अच्छी तरह छान लें. अब इसमें धीरे-धीरे पानी डालते हुए घोल तैयार करें. ध्यान रखें कि घोल न तो बहुत गाढ़ा हो और न ही बहुत पतला. इसे अच्छी तरह फेंटें, ताकि इसमें गांठें न रहें. अब इसमें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डालकर मिला दें.

2. छोटी बूंदी तैयार करें

कड़ाही में घी या तेल गर्म करें. अब बारीक छेद वाली बूंदी की छलनी की मदद से बेसन का घोल गर्म तेल में डालें. बूंदी के छोटे-छोटे दाने बनते जाएंगे. इन्हें बहुत ज्यादा देर तक न तलें, वरना बूंदी कड़क हो सकती है. हल्का सा पकाकर इसे तेल से निकाल लें.

3. चाशनी बनाएं

अब दूसरी कड़ाही या पैन में चीनी और पानी डालकर गर्म करें. चीनी पूरी तरह घुलने के बाद चाशनी को कुछ देर पकाएं. मोतीचूर के लड्डुओं के लिए चाशनी को बहुत ज्यादा गाढ़ा करने की जरूरत नहीं है. हल्की चिपचिपी चाशनी तैयार हो जाए तो गैस धीमी कर दें.

4. बूंदी को चाशनी में मिलाएं

तैयार बूंदी को गर्म चाशनी में डालें और अच्छी तरह मिलाएं. अब इसमें इलायची पाउडर और खरबूजे के बीज डाल दें. इस मिश्रण को धीमी आंच पर करीब 2 से 3 मिनट तक पकाएं, ताकि बूंदी चाशनी को अच्छी तरह सोख ले.

5. लड्डू का आकार दें

अब गैस बंद कर दें और मिश्रण को कुछ देर के लिए ठंडा होने दें. जब मिश्रण हल्का गर्म रह जाए, तब हाथों पर थोड़ा सा घी लगाएं और थोड़ी मात्रा में मिश्रण लेकर उसे दबाते हुए गोल आकार दें. इसी तरह सारे लड्डू तैयार कर लें. तैयार मोतीचूर के लड्डुओं को कुछ देर सेट होने दें. इसके बाद इन्हें गणपति बप्पा को भोग लगाएं और परिवार के साथ प्रसाद के रूप में खाएं. घर पर बने ताजे लड्डू स्वाद में भी अच्छे लगेंगे और त्योहार की खुशी भी बढ़ा देंगे.