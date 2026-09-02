जन्माष्टमी से पहले घर की सफाई के आसान टिप्स, इन जगहों पर जरूर दें ध्यान

Janmashtami Home Cleaning Tips: जन्माष्टमी का त्योहार बस आने ही वाला है. इस खास मौके पर घर की साफ-सफाई करना भी जरूरी होता है, लेकिन रोजमर्रा की बिजी लाइफ में इसके लिए ज्यादा समय निकाल पाना आसान नहीं होता. अगर आपके पास भी घर की सफाई के लिए कम समय है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. कुछ स्मार्ट तरीकों को अपनाकर आप कम वक्त में भी घर को अच्छी तरह साफ और व्यवस्थित कर सकते हैं.

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जन्माष्टमी पर भोग और प्रसाद बनाने के लिए किचन का यूज होता है. इसलिए गैस स्टोव, किचन प्लेटफॉर्म, सिंक और जरूरी बर्तनों की सफाई पहले ही कर लें. (AI PHOTO)

इस साल 4 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी. ऐसे में त्योहार से एक-दो दिन पहले घर की सफाई को लेकर अक्सर लोगों की परेशानी बढ़ जाती है. पूरा घर फैला हुआ हो और समय भी कम हो, तो समझ नहीं आता कि सफाई की शुरुआत आखिर कहां से करें. रोजाना के कामों के बीच घर की डीप क्लीनिंग के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है, जबकि त्योहार से पहले घर की साफ-सफाई करना बेहद जरूरी होता है. ऐसे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अगर आप सफाई को सही तरीके से प्लान करें , तो कुछ ही घंटों में घर को साफ-सुथरा और खूबसूरत बनाया जा सकता है. आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और स्मार्ट तरीके बताएंगे, जिनकी मदद से आप कम समय में घर की साफ-सफाई पूरी कर सकते हैं और जन्माष्टमी की तैयारियों को भी आसानी से पूरा कर पाएंगे.

सबसे पहले घर को करें डी-क्लटर

सबसे पहले घर में जितना भी सामान फैला हुआ है, उसे साफ करते जाएं. जरूरी नहीं है कि आप सारा सामान उसी की जगह पर ही रखें, अभी आप सारा सामान एक जगह अंदर रख दें, बाद में जब टाइम मिले तो सामान को उसकी जगह पर रख दें. साथ ही उन चीजों को बाहर निकालकर रख दें, जिनका यूज आप नहीं करते हैं. इससे घर व्यवस्थित लगने लगेगा. घर की डीप क्लीनिंग के लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा साफ-सफाई करें, टाइम के हिसाब से चीजों को अरेंज किया जा सकता है.

सफाई की बनाएं छोटी-सी प्लानिंग

घर की सफाई के लिए जरूरी नहीं है कि आप पूरे घर को साफ करें या फिर किसी भी कोने से सफाई शुरू कर दें. इससे बहुत टाइम लग सकता है. इसलिए कम टाइम में घर को चमकाने के लिए प्लानिंग का होना जरूरी है. सबसे पहले आप पूजा घर की सफाई करें. उसके बाद किचन, कमरे, हॉल, लिविंग रूम, बाथरूम, मेन डोर की सफाई करें. इससे कम समय में जरूरी जगहों की सफाई बहुत ही जल्दी हो जाएगी. जब आप प्लानिंग के साथ घर को साफ करेंगे, तो आपका घर एक साइड से साफ होता जाता है.

पूजा घर की सफाई सबसे जरूरी

जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है. इसलिए इस दिन मंदिर की सफाई पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए. मंदिर की शेल्फ, आसपास की दीवार और फर्श से धूल अच्छी तरह साफ करें. पीतल या तांबे की पूजा सामग्री को साफ करके चमकाएं. भगवान श्रीकृष्ण के वस्त्र और पूजा में इस्तेमाल होने वाले कपड़े धोकर पहले से तैयार रख लें. दीपक, थाली और दूसरे पूजा बर्तनों को भी अच्छी तरह साफ कर लें. साफ-सफाई के बाद आप मंदिर को फूलों से सजा भी सकते हैं.

मुख्य दरवाजे को भी करें साफ

त्योहार के दिन घर के मुख्य दरवाजे की साफ-सफाई करना बहुत जरूरी होता है. दरवाजे और चौखट को अच्छी तरह पोंछें और कोनों में लगे मकड़ी के जाले हटा दें. दरवाजे के आसपास की धूल साफ करने के साथ पायदान को भी धोकर सुखा लें. त्योहार के लिए साफ पायदान इस्तेमाल करें. इसके अलावा फूलों से आप दरवाजे के गेट को सजा सकते हैं. गेट के सामने रंगोली बना सकते हैं और पौधों के गमले भी रख सकते हैं. इससे मुख्य दरवाजा बहुत अच्छा लगेगा.

किचन की सफाई पर दें खास ध्यान

जन्माष्टमी पर भोग और प्रसाद बनाने के लिए किचन का यूज होता है. इसलिए गैस स्टोव, किचन प्लेटफॉर्म, सिंक और जरूरी बर्तनों की सफाई पहले ही कर लें. मसालों के डिब्बों और ऐसे सामान पर भी ध्यान दें, जिन पर तेल या चिकनाई जम गई हो. इन्हें साफ करके दोबारा व्यवस्थित तरीके से रखें. माना जाता है कि किचन में मां लक्ष्मी का वास होता है और घर में किचन ही एक ऐसी जगह होती है, जो सबसे ज्यादा फैली हुई रहती है. इसलिए इसकी साफ-सफाई पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए.

लिविंग रूम को दें नया लुक

घर के लिविंग एरिया की सफाई करें. पर्दे, कुशन और सोफा कवर जरूरत के हिसाब से धोकर या बदलकर रखें. सीलिंग फैन, लाइट और ऊंची जगहों पर जमा धूल भी साफ करें. फर्नीचर को व्यवस्थित करने के बाद फर्श की अच्छी तरह सफाई करें. इस तरह थोड़ी-सी समझदारी और सही प्लानिंग के साथ जन्माष्टमी से पहले आपका घर कम समय में साफ-सुथरा और त्योहार के लिए तैयार हो जाएगा.