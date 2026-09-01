सुबह खाली पेट खाएं लहसुन की एक कली, सेहत को मिलेंगे ये गजब के फायदे

क्या आपने कभी सोचा है कि खाने का स्वाद बढ़ाने वाला लहसुन आपकी सेहत के लिए खजाना हो सकता है? लहसुन में कई ऐसे न्यूट्रिएंट्स और प्राकृतिक कंपाउंड पाए जाते हैं, जो बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करते हैं.

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रोजाना कच्चा लहसुन खाने की शुरुआत करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

हर घर की रसोई में लहसुन जरूर रखा रहता है, क्योंकि इसका यूज़ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है. सब्जी में लहसुन का तड़का लगते ही उसका स्वाद और खुशबू दोनों ही बदल जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाने का स्वाद बढ़ाने वाला यही लहसुन हेल्थ के लिए भी फायदेमंद हो सकता है? अगर आप लहसुन को सुबह खाली पेट अपनी डेली डाइट में शामिल करते हैं, तो इससे बॉडी को कई तरह के फायदे मिलते हैं. लहसुन में कई ऐसे प्राकृतिक गुण और पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारी ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करने में मदद करते हैं. यही वजह है कि कई लोग सुबह खाली पेट लहसुन की एक कली खाने की आदत रखते हैं. आपने भी कई लोगों को सुबह उठकर खाली पेट कच्चे लहसुन की कली चबाते हुए देखा होगा.

1. इम्यूनिटी को सपोर्ट करने में मदद

लहसुन में मौजूद कुछ प्राकृतिक कंपाउंड और एंटीऑक्सीडेंट बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को सपोर्ट करते हैं. इसके अंदर एलिसिन नाम का कंपाउंड होता है, जो बॉडी को बीमारियों से बचाने में मदद करता है. अगर आप डेली सुबह 1 लहसुन की कली खाते हैं, तो इससे सर्दी-जुकाम, इंफेक्शन और कई बीमारियों से बचाव में मदद मिल सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लहसुन की कली न खा लें. इससे आपकी हेल्थ पर सीधा असर पड़ सकता है और आप बीमार भी हो सकते हैं.

2. डाइजेशन के लिए फायदेमंद

लहसुन में फाइबर समेत कई ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं, जो डाइट का हिस्सा बनने पर डाइजेशन को सपोर्ट करते हैं. सुबह खाली पेट कच्चा लहसुन खाने से डाइजेशन में सुधार हो सकता है. गैस, अपच, कब्ज और पेट से जुड़ी समस्याओं में भी यह मदद कर सकता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बिना इसे बच्चों को नहीं देना चाहिए.

3. हार्ट हेल्थ का रखता है ध्यान

लहसुन में पाए जाने वाले सल्फर कंपाउंड, खासकर एलिसिन, हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद हो सकते हैं. लहसुन को डेली डाइट में शामिल करना ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जैसे कुछ हार्ट रिस्क फैक्टर्स को मैनेज करने में मदद कर सकता है. यह प्लेटलेट के जमाव को रोकने में मदद करता है, जिससे नसों में ब्लॉकेज का खतरा कम हो सकता है. इसके लिए आप डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं.

4. ब्लड शुगर में मददगार

कुछ रिसर्च में पाया गया है कि लहसुन खाने से ब्लड शुगर को मैनेज करने में मदद मिल सकती है. लहसुन में मौजूद एलिसिन और सल्फर कंपाउंड इंसुलिन के उपयोग को सुधारने में मदद कर सकते हैं. लहसुन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, जो शुगर के मरीजों के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन ब्लड शुगर को कम करने के लिए सिर्फ लहसुन पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, इसके लिए डॉक्टर द्वारा बताई गई दवा जरूर लें.

5. स्किन हेल्थ के लिए भी उपयोगी

सुबह खाली पेट कच्चा लहसुन खाने से खून साफ होता है, जिससे स्किन में नेचुरल निखार आता है. मुंहासे कम होते हैं और एजिंग धीमी होती है. इसमें मौजूद एलिसिन तत्व बॉडी से विषैले तत्व बाहर निकालता है, जिससे स्किन हेल्थ बेहतर होती है. लहसुन की कली सेहत के साथ-साथ स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद है.

6. वजन कम करने में मदद मिलती है

सुबह खाली पेट लहसुन की कली खाने से चयापचय (मेटाबॉलिज्म) तेज होता है और पाचन सुधरता है, जो वजन कम करने में मदद कर सकता है. यह भूख को नियंत्रित करने और शरीर की अतिरिक्त चर्बी घटाने में सहायक हो सकता है, हालांकि यह तभी असरदार है जब आप सही खान-पान और व्यायाम भी करें. अगर इसे सब्जियों, दाल, सलाद या दूसरी हेल्दी चीजों के साथ संतुलित डाइट में शामिल किया जाए, तो यह एक अच्छा फ्लेवरिंग विकल्प हो सकता है.

खाली पेट लहसुन खाते समय रखें ध्यान

कच्चा लहसुन हर किसी को सूट करे, यह जरूरी नहीं है. इसे खाने के बाद कुछ लोगों को पेट में जलन, गैस या एसिडिटी की शिकायत हो सकती है. अगर आपको ऐसी परेशानी होती है, तो खाली पेट कच्चा लहसुन नहीं खाना चाहिए. अगर आप डेली लाइफ में कोई दवा लेते हैं या आपको कोई बीमारी है, तो रोजाना कच्चा लहसुन खाने की शुरुआत करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें.