खाली पेट सुबह इन 5 चीजों को खाने से पेट बन सकता है गैस का गोला, सीने में हो सकती है जलन

Foods Avoid Empty Stomach: खाली पेट कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जिनका सेवन आपको गलती से भी नहीं करना चाहिए, आइए आपको बताते हैं.

Written by: Ritika
Published: June 16, 2026, 7:35 AM IST
(Pic credit-pexel)
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Foods Avoid Empty Stomach: सुबह के समय कुछ भी ऐसी अनहेल्दी चीजों को हम खाते हैं, तो शरीर में कई सारी दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है. सुबह का समय शरीर के लिए बेहद ही जरूरी होता है. रातभर की लंबी फास्टिंग के बाद सुबह उठते ही ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए, जो पेट के लिए काफी हेल्दी हो. ऐसे में दिन की शुरुआत सही खानपान से करना जरूरी है. अधिकतर लोग ऐसे होते हैं, जिनको सुबह के समय खाना बनाने का समय नहीं मिल पाता है, जिस कारण जल्दीबाजी में कुछ भी अनहेल्दी खाने लगते हैं, जिस वजह से खाली पेट गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग और सीने में जलन जैसी दिक्कत भी नजर आती है और ये समस्या काफी ज्यादा बढ़ती ही रहती है. आज आपको इस खबर में बताते हैं कि सुबह के समय खाली पेट किन चीजों को खाने से बचना चाहिए. जान लीजिए ये जरूरी बातें.

सुबह खाली पेट किन चीजों को खाने से बचना चाहिए?

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1. मसालेदार और तला-भुना खाना

कुछ लोग सुबह जल्दीबाजी के चक्कर में बाहर से अनहेल्दी मसालेदार और तला-भुना खाने को खाते हैं, लेकिन इन चीजों के सेवन से आपको हमेशा बचना चाहिए. खाली पेट ऐसी चीजों को खाने से आपका पेट काफी ज्यादा खराब हो सकता है. पेट में गैस जैसी दिक्कत और सीने में जलन भी आपको दिख सकती है.

2. कच्ची सब्जियां

सुबह के समय आपको गलती से भी कच्ची सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायी हो सकता है. सुबह खाली पेट अधिक मात्रा में कच्ची सब्जियां खाना आपके पेट को काफी ज्यादा नुकसान कर सकती है. सीने में जलन की समस्या भी पैदा कर सकती है.

3. चाय और कॉफी

सुबह के समय खाली पेट आपको चाय और कॉफी को पीने से बचना चाहिए. ये आपके पेट को काफी ज्यादा नुकसान करता है. कैफीन पेट में एसिड को पैदा करता है, जिससे गैस और एसिडिटी की समस्या पैदा हो सकती है यही नहीं आपको मतली, पेट दर्द और बेचैनी की समस्या भी हो सकती है.

4. कार्बोनेटेड ड्रिंक्स

सुबह खाली पेट आपको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को पीने से हमेशा बचना चाहिए. अगर आप सुबह-सुबह ही इसका सेवन करते हैं,तो आपको ब्लोटिंग और गैस की समस्या बढ़ जाती है और साथ ही शुगर और एसिड पेट की परेशानी को और बढ़ा भी सकते हैं.

5. खट्टे फल

आपको सुबह-सुबह अपनी डाइट से खट्टे फल को हटा देना है. ये आपकी पेट को खराब करता है और साथ ही सीने में जलन का कारण भी बनता है. खाली पेट संतरा या नींबू पानी पीने से परेशानी बढ़ सकती है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है. (Pic credit-pexel)

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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