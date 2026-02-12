By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
क्या वाकई रोजाना मात्र 2 कीवी खाने से चमकने लगती है स्किन? जवाब सुन आप भी रह जाएंगे हैरान
आपने कई लोगों को ये कहते सुना होगा कि रोजाना 2 कीवी खाने से स्किन में चमक आती है, लेकिन क्या ये वाकई में काम करता है? तो चलिए जानते हैं.
Eating 2 Kiwis a Day: आजकल हर कोई अपनी स्किन को चमकाने में लगा हुआ है वो चाहे लड़का हो या लड़की, इसके लिए कोरियन स्किन रूटीन को फॉलो कर रहा है तो कोई महंगी क्रीम, फेशियल, लेजर ट्रीटमेंट का सहारा लेता है. वैसे तो ये सभी चीजें कुछ हद तक काम करते हैं, लेकिन स्किन पर असली चमक लाने में हमारी डाइट अहम रोल निभाती है.
एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं कि ग्लोइंग स्किन के लिए फल बेहद मददगार होते हैं, इन्हीं में से एक फल है कीवी. हाल ही में Journal of Investigative Dermatology में छपी एक रिसर्च बताती है कि रोजाना 2 कीवी खाने से स्किन में विटामिन C की मात्रा बढ़ती है, कोलेजन बनता है जिससे स्किन ज्यादा हेल्दी और चमकदार दिखती है, इसके सेवन से झुर्रियां कम, स्किन टाइट और स्किन ग्लोइंग होती है. न्यूजीलैंड के ओटागो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने 24 हेल्दी लोगों पर टेस्ट किया. उन्होंने 8 हफ्ते तक रोज 2 गोल्डन कीवी (जिनमें विटामिन C बहुत ज्यादा होता है) खाने को कहा.
नतीजा?
वैज्ञानिकों ने देखा कि सबकी स्किन में विटामिन C का लेवल बढ़ा हुआ था, स्किन की डेंसिटी भी बढ़ी हुई थी और स्किन की ऊपरी लेयर भी तेजी से नई बनने लगी, ये सब कोलेजन की वजह से हुआ, जो स्किन को मजबूत और इलास्टिक रखता है.
कीवी स्किन के लिए क्यों अच्छी है?
अब ये तो क्लियर हो गया है कि कीवी स्किन के लिए अच्छी होती है, इसके पीछे की वजह है इसमें मौजूद विटामिन C की अच्छी मात्रा. एक कीवी में आपके रोज़ाना के जरूरत से ज्यादा विटामिन C होता है. विटामिन C कोलेजन बनाता है. उम्र बढ़ने के साथ ये कम होता रहता है, जिससे झुर्रियों और ढीलेपन की शिकायत होने लगती है. कीवी खाने से कोलेजन बढ़ता है, स्किन टाइट रहती है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो फ्री रेडिकल्स (जो स्किन को बूढ़ा करते हैं) से लड़ते हैं. सूरज की UV किरणों से बचाता है. स्किन को ब्राइट करता है, स्किन ज्यादा चमकदार और इवन टोन में रखता है. स्किन की रिपेयर करता है, नई सेल्स को बनाने में मदद करता है, पुरानी स्किन को हटाता है. रिसर्च में ये बात भी सामने आई कि खून में विटामिन C बढ़ने से वो सीधे स्किन की हर लेयर तक पहुंचता है
रोज 2 कीवी खाने के फायदे-
- इम्यूनिटी बूस्ट होती है- कीवी के सेवन से बीमारियों का खतरा कम हो जाता है
- बेहतर नींद – कुछ स्टडीज में बताया गया है कि कीवी को सोने से पहले खाने से अच्छी नींद आती है
- पाचन ठीक करे – जिन लोगों को पाचन से जुड़ी परेशानी रहती है उनके लिए कीवी का सेवन अच्छा है
- हेल्दी हार्ट – कीवी खाने से दिल की सेहत अच्छी रहती है, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है
कैसे खाएं कीवी?
सुबह नाश्ते में- आप इसे सलाद में काटकर, दही या ओट्स के साथ खा सकते हैं
शाम के स्नैक के रूप में – 2 कीवी काटकर सीधे खाएं
स्मूदी के रूप में – सेब, केले या संतरे के साथ ब्लेंड करें
सलाद में – सब्जियों के साथ मिलाकर खाएं