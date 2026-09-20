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अनार खाने के हैं गजब के फायदे, जानें कब और कैसे करें डाइट में शामिल

Pomegranate in Daily Diet: अनार एक ऐसा फल है, जिसे डाइट में शामिल करने से हमारी बॉडी को कई तरह के फायदे मिल सकते हैं. इसमें कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हार्ट हेल्थ, डाइजेशन और स्किन के लिए फायदेमंद माने जाते हैं. इसके अलावा, अनार को डाइट में शामिल करने से बॉडी में नेचुरल ग्लो बनाए रखने में भी मदद मिल सकती है.

Written by: Sapna
Updated: September 20, 2026, 8:38 AM IST
Pomegranate Benefits
अनार दिखने में भले ही एक सामान्य फल लगे, लेकिन इसके दानों में कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं.

अनार के बारे में तो हर कोई जानता ही होगा, लेकिन क्या आप इसके गुणों के बारे में जानते हैं? क्या आपको पता है कि अनार खाने से हमारी बॉडी को कौन-कौन से फायदे मिल सकते हैं और इसे किस तरह डाइट में शामिल करना चाहिए? कुछ लोग रात को सोने से पहले अनार खाना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग सुबह खाली पेट इसका सेवन करते हैं. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि अनार को कब और किस तरह डाइट में शामिल करना ज्यादा बेहतर हो सकता है. कुछ लोग अनार को साफ करके उसके दानों को सीधे खाना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग इसका जूस पीना पसंद करते हैं. अगर आप अपनी डेली डाइट में एक अनार भी शामिल करते हैं, तो इससे आपको कई जरूरी पोषक तत्व मिल सकते हैं. आज हम इस आर्टिकल में अनार खाने के फायदों के बारे में बताएंगे. साथ ही, जानेंगे कि अनार को अपनी डाइट में किस तरह और किस समय शामिल करना बेहतर हो सकता है.

अनार में पाए जाते हैं कई पोषक तत्व

अनार दिखने में भले ही एक सामान्य फल लगे, लेकिन इसके दानों में कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. इसमें विटामिन C, विटामिन E, फोलेट, पोटैशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं. ये पोषक तत्व बॉडी को स्वस्थ रखने में अलग-अलग तरीके से भूमिका निभाते हैं.

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हार्ट हेल्थ के लिए हो सकता है फायदेमंद

अनार को दिल की सेहत के लिए फायदेमंद फलों में शामिल किया जाता है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करते हैं. वहीं, अनार में मौजूद पोटैशियम भी शरीर के लिए जरूरी मिनरल है. इससे हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करने में मदद मिल सकती है. हालांकि, अनार खाने से कोलेस्ट्रॉल या खून की कमी जैसी समस्याएं पूरी तरह दूर हो जाती हैं, ऐसा कहना सही नहीं होगा.

डाइजेशन के लिए भी अच्छा ऑप्शन

अनार में फाइबर पाया जाता है, जो डाइजेशन सिस्टम के लिए जरूरी होता है. डाइट में पर्याप्त फाइबर लेने से आंतों की सामान्य गतिविधि को बनाए रखने में मदद मिलती है और कब्ज जैसी समस्या से बचाव में भी मदद मिल सकती है. अगर आप अनार के दानों को खाते हैं, तो आपको जूस की तुलना में ज्यादा फाइबर मिलता है. इसलिए इसे सिर्फ जूस के रूप में लेने के बजाय इसके दानों को खाना भी एक अच्छा ऑप्शन है.

स्किन के लिए भी फायदेमंद

अनार में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन C स्किन की हेल्थ के लिए उपयोगी हो सकते हैं. विटामिन C बॉडी में कोलेजन बनाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो स्किन के लिए जरूरी प्रोटीन है. अनार को डाइट में शामिल करने से स्किन को जरूरी पोषक तत्व मिल सकते हैं, हालांकि सिर्फ अनार खाने से चेहरे पर तुरंत ग्लो आने या झुर्रियों की समस्या खत्म होने का दावा नहीं किया जा सकता.

अनार कैसे और कब खाना चाहिए?

अनार खाने का कोई एक तय समय सभी लोगों के लिए जरूरी नहीं है. आप इसे अपनी सुविधा और डाइट के अनुसार सुबह नाश्ते के साथ, दिन में स्नैक के तौर पर या खाने के बीच में ले सकते हैं. अनार के दानों को सीधे खाना सबसे आसान तरीका है. इसका जूस भी लिया जा सकता है, लेकिन पूरे फल के दानों में मौजूद फाइबर को ध्यान में रखते हुए दाने खाना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है. अगर जूस पी रहे हैं, तो घर पर ताजा तैयार किया हुआ जूस लें और उसमें एक्स्ट्रा चीनी डालने से बचें. अगर आप किसी खास स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं या नियमित रूप से दवाएं लेते हैं, तो अपनी डाइट में अनार को शामिल करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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