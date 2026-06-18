क्या रात के समय चावल खाने से सच में बढ़ जाता है वजन? डॉक्टर से जानिए इसके पीछे की सच्चाई और कारण

Will Eating Rice At Night Cause Weight Gain: चावल खाना बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद होता है. कई लोग तो ऐसे होते हैं, जो रात के समय चावल खाना बड़ा ही पसंद करते है. आइए आज आपको बताते हैं क्या सच में रात के समय चावल खाने से बढ़ सकता है वजन?

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(Pic credit-pexel)

Will Eating Rice At Night Cause Weight Gain: चावल करोड़ों लोगों के भोजन का अहम हिस्सा है. थाली में अगर चावल न हो तो खाना अधुरा सा लगने लगता है. बच्चें से लेकर बड़े तक को इसको खाना बड़ा ही पसंद आता है. बच्चे काफी ज्यादा चाव से खाना पसंद करते हैं. कई लोगों के दिमाग में एक बात हमेशा रहती है, कि रात के समय चावल खाने से वजन तेजी से बढ़ता है? कई लोग इसी डर की वजह से डिनर में चावल खाना पूरी तरह छोड़ देते हैं, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, आज हम आपको डॉक्टर से बातचीत के दौरान बताते हैं. क्या इसमें कोई सच्चाई है या यह सिर्फ एक मिथक है? आइए आपको बताते हैं.

क्या रात में चावल खाने से बढ़ता है वजन?

कैलाश हॉस्पिटल के डॉ. उमाशंकर शर्मा से हुई बातचीत के दौरान उन्होने बताया है कि जरूरी नहीं कि रात में ही चावल खाने से आपका वजन बढ़े बल्कि पूरे दिन में ली गई कुल कैलोरी से आपका वजन बढ़ सकता है. अगर आपने दिनभर में काफी ज्यादा हैवी मील ली है और आप उसको पचा नहीं पाएं, तो आपका वजन तेजीसे बढ़ सकता है. चावल में कार्बोहाइड्रेट की अच्छी मात्रा होती है, जो आपके शरीर को गजब की ऊर्जा देता है. इसे संतुलित मात्रा में खाया तो आपका वजन नहीं बढ़ता है वरना तो अधिक मात्रा में खाकर अगर आप सो गए तो वजन तेजी से बढ़ सकता है. रात में शरीर की गतिविधियां काफी ज्यादा कम होने लगती है, जिस वजह से पचान धीमा हो जाता है, जिस कारण चावल से मिलने वाली ऊर्जा फैट में अचानक से बदल जाती है.

किन लोगों को रात में चावल खाने से बचना चाहिए?

1. डायबिटीज के मरीज

रात के समय डायबिटीज के मरीजों को गलती से भी चावल का सेवन करने से बचना चाहिए. डायबिटीज के मरीजों को डॉक्टर या डाइटीशियन की सलाह से भी इसको अपने डाइट में शामिल करना चाहिए. वरना आपके लिए दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ भी सकती है.

2. वजन तेजी से बढ़ना

अगर आप रात के समय खाना खाकर तुरंत सो जाते हैं, तो ये आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है और साथ ही आपका वजन भी तेजी से बढ़ जाएगा. जो लोग किसी भी तरह का व्यायाम नहीं करते हैं, तो उनको ये चीजें खाने से बचनी चाहिए.

3. वेट लॉस

अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, तो आपको गलती से भी रात के समय चावल खाने की गलती नहीं करनी चाहिए, वरना दिक्कतें बढ़ जाएगी और आप अपना वजन तेजी से कम नहीं कर पाएंगे. वेट लॉस कर रहे लोगों को चावल पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.