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त्योहारों में मसालेदार खाना खाने से पेट को गया है खराब? इन 5 नुस्खों को फॉलो करके मिलेगा आराम

Digestive Health Tips: अगर आप भी त्योहारों में मसालेदार खाने से पेट अपच से खराब हो गया है, तो आपको 5 नुस्खों के बारे में बताते हैं.

Written by: Ritika
Published: August 28, 2026, 3:05 PM IST
त्योहारों में मसालेदार खाना खाने से पेट को गया है खराब? इन 5 नुस्खों को फॉलो करके मिलेगा आराम

Digestive Health Tips: त्योहारों में कुछ न कुछ चीजें घरों में बनती ही रहती है और लोगों को इसको खाना भी बड़ा ही पसंद होता है. पूड़ी, कचौड़ी, समोसे, पकौड़े, छोले, चाट और मसालेदार सब्जियों से लेकर मिठाइयों तक सभी चीजों का सेवन लोग भर-भरकर करते हैं. स्वाद के चक्कर में लोग अक्सर अपनी डाइट पर ध्यान देना भूल जाते हैं और फिर पेट से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है. लोग त्योहारों में अपनी हेल्थ को जैसे भूल ही जाते हैं. ज्यादा तला-भुना और मसालेदार खाना खाने के बाद पेट दर्द, गैस, एसिडिटी, अपच, पेट फूलना और सीने में जलन जैसी परेशानियां काफी हद तक बढ़ जाती है, जो आगे चलकर काफी सारी दिक्कतें भी बन जाती हैं. अगर त्योहारों में लगातार मसालेदार खाना खाने के बाद आपका भी पेट खराब हो गया है तो आज आपको घरेलू उपायों के बारे में बताते हैं, जिससे आप आसानी से आराम पा सकते हैं. आइए जान लीजिए.

पेट खराब के लिए घरेलू उपाय

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1. अजवाइन

त्योहारों में अगर आपने काफी ज्यादा तला-भुना खा लिया है, तो आप अजवाइन का सेवन कर सकते हैं. ये आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. आप थोड़ी मात्रा में अजवाइन को हल्का भूनकर खा सकते हैं या अजवाइन की हल्की चाय बना सकते हैं.

2. सौंफ

अगर आपका पेट काफी ज्यादा खराब हो रहा है, तो आपको सौंफ का सेवन भी कर लेना चाहिए. ये आपकी हेल्थ को भी ठीक रखता है. मसालेदार भोजन के बाद थोड़ी सौंफ चबाने से मुंह का स्वाद बेहतर हो सकता है और पेट की भारीपन जैसी शिकायत काफी हद तक दूर होती है.

3. हल्का खाना खाएं

त्योहारों में अगर आपने मसालेदार खाने को काफी ज्यादा खा लिया है, तो आपको हल्का खाना अब खाना चाहिए. खिचड़ी, हल्की दाल, सादा चावल, दलिया या हल्की सब्जियों को आप खा सकते हैं.

4. खाने के बाद तुरंत न लेटें

कुछ लोगों की आदत होती है खाने के बाद तुरंत लेटने की तो इससे आपको हमेशा बचना चाहिए. त्योहारों में लोग अक्सर पेट भरकर खाना खाने के तुरंत बाद सोफे या बिस्तर पर लेट जाते हैं आपको खाना खाने के बाद टहलना चाहिए.

5. गुनगुना पानी पिएं

मसालेदार और तला-भुना खाना खाने के बाद गुनगुना पानी आपको जरूर पीना चाहिए. गुनगुना पानी पाचन प्रक्रिया को सहज रखने और शरीर को हाइड्रेटेड रखने में काफी मदद करता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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