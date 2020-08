खाने में बहुत से लोग अक्सर नमक उपर से लेते हैं, कई लोग सलाद और सब्जी में उपर से नमक लेते हैं. जूस पीते हैं तो उसमें भी नमक डालते हैं. खाने में अगर नमक की मात्रा ज्‍यादा हो जाए तो खाने का पूरा स्‍वाद खराब हो जाता है. उसी तरह अगर शरीर में ज्‍यादा मात्रा में नमक जाने लगे तो यह सेहत को कई तरह से नुकसान पहुंचा सकता है. अधिक मात्रा में नमक का सेवन करने से शरीर में कैलोरीज बढ़ती हैं जो कैंसर के जोखिम को बढ़ाने का काम करती हैं. Also Read - India import 87 lakh ton rock salt from pakistan in last 6 years, intresting facts about salt | हमारे व्रत और त्यौहार पाकिस्तानी नमक पर हैं निर्भर

अगर आप ब्लड प्रेशर की समस्या से गुजर रहे हैं तो आपको कम नमक का सेवन करना चाहिए, इसी तरह किडनी के रोगियों को भी कम मात्रा में नमक खाना चाहिए. हर सब्जी-फल में पहले से ही नमक मौजूद होता है, ऐसे में आप उसपर और नमक ड़ालते हैं तो ऐसे में सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है. ऐसे में चलिए जानते हैं आखिर कम नमक क्यों खाना चाहिए.

इसलिए कम खाना चाहिए नमक:

1. ज्यादा नमक खाने से आपको कई सारी दिल की बीमारियां हो सकती हैं. इसलिए दिल को सेहतमंद रखने के लिए खाने में नमक की मात्रा को कम रखें.

2. विशेषज्ञों की मानें तो ज्‍यादा नमक हाई बीपी का कारण बनता है इसलिए अपने खाने में नमक कम डालें. अगर कभी भी खाने में नमक कम लगे तो इसे अलग से खाने में डालकर सेवन करने से बचें.

3.शरीर में ज्यादा नमक की मात्रा से डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है. शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं हो इसके लिए आप नमक की संतुलित मात्रा लेने के साथ भरपूर पानी पीएं.

4. नमक का अधिक सेवन करने से आपकी आंतो में भी समस्या आ सकती है, एक अध्यन में पाया गया था कि अगर आप अधिक नमक का सेवन करते हैं तो इसका असर सीधा आपकी आंतो में पड़ता है.

5.ज्यादा मात्रा में नमक खाने से किडनी स्टोन की समस्या हो सकती है, दरअसल मौजूद अतिरिक्त नमक की मात्रा अगर बाहर नहीं निकलती है तो वह किडनी स्टोन का कारण बन सकती है. ऐसे में आप जब भी नमक खाएं तो उसे अधिक मात्रा में ना लें.

6.नमक का ज्यादा सेवन करने से डिहाइड्रेशन की समस्या भी हो सकती है. स्वस्थ और बीमारियों से दूर रहने के लिए नमक का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए.