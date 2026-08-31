अंडे उबालते समय बार-बार फूट जाते हैं? इस आसान ट्रिक से बिना टूटे उबालें अंडे

Boiling Eggs Tips: अंडे बॉयल करते समय कई बार परेशानी आती है कि वे फूट जाते हैं या उनमें दरार आ जाती है. इससे अंडे का सफेद हिस्सा पानी में फैल जाता है और उसका स्वाद भी खराब हो सकता है. लेकिन किचन में मौजूद कुछ आसान चीजों और सही तरीके की मदद से इस परेशानी से बचा जा सकता है.

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सबसे जरूरी बात यह है कि ठंडे अंडों को सीधे उबलते पानी में डालने से बचें और उन्हें धीरे-धीरे गर्म होने दें

अंडे प्रोटीन समेत कई जरूरी न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग इन्हें अपनी डेली डाइट में शामिल करते हैं. अंडे उबालते समय इनके फूटने की समस्या अक्सर देखने को मिलती है. जब अंडा फूट जाता है, तो उसका सफेद हिस्सा पानी में निकल जाता है, जिससे अंडा देखने में भी अच्छा नहीं लगता और खाने का मजा भी खराब हो जाता है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो अंडे उबालते समय कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें. इससे अंडे अच्छी तरह बॉयल होंगे और उनके फूटने या उनमें दरार आने की संभावना भी कम हो जाएगी.

अंडे बॉयल करते टाइम क्यों फूटते हैं?

अंडे अचानक फूटने की एक बड़ी वजह तापमान में अंतर होता है. खासकर जब अंडों को फ्रिज से निकालकर सीधे गर्म या उबलते पानी में डाल दिया जाता है, तो तापमान में अचानक बदलाव के कारण अंडे के छिलके में दरार आती है. इसलिए फ्रिज से निकालने के तुरंत बाद अंडों को उबलते पानी में नहीं डालना चाहिए. पहले उन्हें कुछ समय के लिए सामान्य कमरे के तापमान पर आने दें, फिर उबालें.

अंडे उबालते समय अपनाएं ये आसान तरीके

पानी में नमक डालें

अगर आप अंडे उबालते समय नमक का यूज़ करते हैं, तो अंडे के फटने के बाद भी उसकी दरारें अपने आप ही भर जाएंगी और उसका सफेद हिस्सा पानी में ज्यादा नहीं फैलेगा. इसके लिए आपको एक बर्तन में अंडों को उबालने के हिसाब से पानी ले लेना है और उसमें आधा चम्मच नमक मिला देना है. अब अंडों को धीरे-धीरे एक-एक करके पानी में डाल देना है और फिर आंच को पहले मीडियम रखना है, ताकि अंडे पानी के तापमान के हिसाब से धीरे-धीरे गर्म हो जाएं. इसके बाद आप आंच को तेज कर सकते हैं.

थोड़ा सफेद सिरका डाल सकते हैं

एक चम्मच सिरका भी काम आ सकता है. क्योंकि अंडे उबालते समय थोड़ा सा सिरका डालने से अगर अंडे के छिलके में दरार आती है, तो अंडे का सफेद हिस्सा जल्दी जमने में मदद मिल सकती है. इसके लिए एक बर्तन लें, जिसमें अच्छी तरह से अंडे बॉयल हो जाएं और उसमें 1 चम्मच सफेद सिरका डाल दें. फिर उसमें अंडों को बॉयल करें.

अंडों को आपस में न टकराने दें

कई बार अंडे इसलिए भी फूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें बॉयल होने के लिए सही से स्पेस नहीं मिल पाता है. इसलिए आप जब भी अंडों को बॉयल करें, तो एक ऐसा बड़ा बर्तन लें, जिसमें अंडे सही से आ सकें और उबल सकें. बर्तन में लिमिट के हिसाब से ही अंडे डालें, ताकि अंडे आपस में टकराएं नहीं. साथ ही, अंडों को थोड़े-थोड़े समय पर चलाते रहें, लेकिन आराम से, ताकि अंडे फूटें नहीं.

उबालने के बाद ठंडे पानी में रखें

अंडे अच्छी तरह उबल जाने के बाद उन्हें तुरंत ठंडे पानी में डाल दें. आप बर्फ वाला पानी भी यूज़ कर सकते हैं. इससे अंडे जल्दी ठंडे हो जाते हैं और छिलका उतारते समय आसानी से साफ हो जाता है. इन आसान तरीकों को अपनाकर अंडे उबालते समय उनके फूटने की परेशानी को कम किया जा सकता है. सबसे जरूरी बात यह है कि ठंडे अंडों को सीधे उबलते पानी में डालने से बचें और उन्हें धीरे-धीरे गर्म होने दें.