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Eid 2026 Diy Homemade Face Mask For Instant Glow In 15 Minutes Know How To Make It

ईद पर चाहिए Instant Glow? तुरंत बनाकर लगा लें ये 4 फेस पैक, चांद सा चमकेगा चेहरा

homemade face mask for instant glow: ईद पर महिलाएं सज-संवरकर अपने रिश्तेदारों के घर ईद मिलने जाती हैं, ऐसे में अगर आप भी इस बार कहीं जाने का प्लान बना रही हैं तो आज हम आपके लिए कुछ ऐसे फेस पैक लेकर आए हैं, जिससे आपका चेहरा चांद सा चमकेगा.

Eid 2026 Diy Homemade Face Mask: ईद के त्योहार को अब ज्यादा समय नहीं बचा है. ऐसे में महिलाओं ने इसे लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं. इस त्योहार पर महिलाएं सजती-संवरती हैं, ट्रेंडी आउटफिट्स पहनती हैं, कपड़ों के अनुसार ही गहनों का चुनाव करती हैं और शाम को अपनों के साथ मिलकर ईद सेलिब्रेट करती हैं. हालांकि भले ही सब टिप-टॉप हो, लेकिन अगर फेस डल दिखे तो पूरा मजा किर-किरा हो जाता है. ईद को आने में बस कुछ ही दिन बचे हैं, अगर आप चाहती हैं कि इस बार आपका चेहरा इतना चमके कि लोग देखते रह जाएं तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 4 धांसू DIY फेस पैक, जो पूरी तरह से घरेलू हैं और ये जादू की तरह काम करते हैं.

ये आसान और प्राकृतिक फेस मास्क आपकी त्वचा को गहराई से साफ करेंगे, निखारेंगे, चमकदार बनाएंगे और ईद के दिन आप चांद जैसा ग्लो करती नजर आएंगी. आइए जानते हैं इन्हें कैसे बनाएं.

1. दूध + हल्दी + बेसन फेस पैक-

ये फेस पैक बेहद प्रभावी और पॉपुलर है इसके लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी-

सामग्री:

2 चम्मच बेसन

1 चम्मच हल्दी

2 चम्मच कच्चा दूध या मलाई

कैसे बनाएं-

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इसे बनाना बेहद आसान है, इसके लिए बस तीनों चीजों को एक साथ मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें

चेहरे और गर्दन पर अच्छे से लगाएं

15-20 मिनट सूखने दें

ठंडे पानी से धो लें

हफ्ते में 3 बार लगाएं

2. टमाटर + शहद + नींबू फेस पैक

इससे भी चेहरे पर निखार आता है, इसके लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी जैसे-

सामग्री:

1 पका टमाटर (प्यूरी बना लें)

1 चम्मच शहद

½ चम्मच नींबू का रस

विधि:

इस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले आपको टमाटर को पीसकर प्यूरी बना लेनी है

अब प्यूरी में शहद और नींबू मिलाएं

चेहरे पर 15 मिनट लगाकर रखें

ठंडे पानी से धोएं

इसपर चेहरे पर ब्राइटनेस आती है, तेलीय त्वचा वालों के लिए ये फेस पैक बेस्ट है

3. आलू + गुलाबजल + मुल्तानी मिट्टी पैक-

इस पैक को हम में से कई लोग लगाते हैं, जो काफी असरदार और किफायती है, आइए जानते हैं इसे कैसे बनाएं-

सामग्री:

2 चम्मच आलू का रस

1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी

1 चम्मच गुलाबजल

कैसे बनाएं और लगाएं:

इन सभी चीजों को मिलाकर स्मूद पेस्ट तैयार कर लें

फिर इस पेस्ट को चेहरे पर 20 मिनट के लिए लगाएं

सूखने पर हल्के हाथों से रगड़ते हुए धो लें

4. एलोवेरा + केला + शहद फेस पैक-

सामग्री:

2 चम्मच ताजा एलोवेरा जेल

½ पका केला (मसला हुआ)

1 चम्मच शहद

कैसे बनाएं-

सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें

तैयार पेस्ट को 15 से 20 मिनट के लिए चेहरे पर लगाकर रखें

गुनगुने पानी से धो लें

इस पेस्ट को लगाने से तुरंत नेचुरल ग्लो आ जाता है

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