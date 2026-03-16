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Eid 2026: मेहंदी का रंग नहीं होता है गाढ़ा? आजमाकर देखें ये घरेलू उपाय, आप भी कहेंगी पहले क्यों नहीं पता था

tips to make mehndi darker: ईद को अब ज्यादा समय नहीं बचा है, ऐसे में अगर आप भी इस ईद पर मेहंदी लगाने का सोच रही हैं तो आज हम कुछ ऐसी घरेलू टिप्स लेकर आए हैं, जिनकी मदद से आपकी मेहंदी एक दम काली रच जाएगी.

Published date india.com Published: March 16, 2026 10:43 AM IST
email india.com By Shweta Bajpai email india.com | Edited by Shweta Bajpai email india.com
Eid 2026: मेहंदी का रंग नहीं होता है गाढ़ा? आजमाकर देखें ये घरेलू उपाय, आप भी कहेंगी पहले क्यों नहीं पता था

Eid al-Fitr 2026 : त्योहार हो या शादी हम में से अधिकतर लड़कियां इस मौके पर मेहंदी लगाना पसंद करती हैं. अब ईद का त्योहार भी पास आ रहा है, ऐसे में इस मौके पर भी लड़कियां मेहंदी लगाती हैं. हर कोई अलग-अलग तरह डिजाइन की मेहंदी लगवाता है. हालांकि इतने मन से मेहंदी लगाने के बावजूद कई बार इसका रंग हल्का और फीका चढ़ता है. जब मेहंदी नारंगी या भूरी रचती है तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है. ऐसे में मन उदास हो जाता है और समझ नहीं आता है कि ऐसा क्या जुगाड़ लगाएं जिससे मेहंदी का रंग गाढ़ा हो जाए. हालांकि अब आपको मन छोटा करने की जरूरत नहीं है, कुछ घरेलू उपायों से आप मेहंदी के रंग को डार्क कर सकते हैं.

कुछ केमिकल-फ्री घरेलू नुस्खों से मेहंदी का रंग बहुत गहरा हो सकता है. ये तरीके पुराने जमाने से चले आ रहे हैं और हजारों लड़कियों ने ट्राई करके देखा है , ये 100% नेचुरल हैं और काम करते हैं. ईद पर गहरा मेहंदी रंग पाने के टॉप घरेलू उपाय-

बाम आएगा काम-

इस नुस्खे के बारे में आपने शायद ही सुना हो, लेकिन ये बहुत काम करता है, इसके लिए आपको कोई बाम लेना है और उसे मेहंदी को हटाने के बाद लगा लेना. इससे आपकी मेहंदी का रंग खूब गाढ़ा हो जाएगा.

हाथों पर तेल लगाएं-

आपने शायद इस नुस्खे के बारे में पहले भी सुना हो, अगर आपकी मेहंदी का रंग भी गहरा न चढ़ा हो तो या नॉर्मल तेल या नीलगिरी का तेल आपके काम आ सकता है. आपको बस कुछ करना नहीं है मंहेदी वाली जगह पर इस तेल से अच्छे से मसाज करनी है. सरसों का तेल भी कमाल करता है. साथ ही साथ लौंग का तेल भी अच्छे रिजल्ट देता है.

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नींबू-चीनी का मिश्रण –

हालांकि ये नुस्खा बेहद पुराना है, लेकिन ये आज भी काम करता है. दादी-नानी के जमाने से ये नुस्खा चला आ रहा है. इसके लिए जब मेहंदी 30-40 मिनट बाद हल्की सूख जाए तो 1 चम्मच नींबू का रस + 1 चम्मच चीनी मिलाकर कॉटन से हल्के हाथों पर दबाकर लगाएं. ये मेहंदी को चिपचिपा रखता है, क्रैक नहीं होने देता और रंग गहरा होने में मदद करता है. ध्यान रखें आपके इसे रात भर लगाकर रखना है और सुबह हटा देना है. रंग तगड़ा आएगा.

लौंग का धुआं-

लौंग का धुआं भी मेहंदी के रंग को खूब काला कर देता है. इसके लिए 0-15 लौंग को तवे पर गरम करके जलाएं और इसके बाद धुआं आने पर हाथों को उसके ऊपर 2-3 मिनट घुमाएं, आपको सिर्फ धुआं लगाना है. रात को सोने से पहले करें, सुबह तक रंग गहरा हो जाएगा.

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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