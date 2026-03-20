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खूब पी लिया 'मोहब्बत का शरबत', इस ईद ट्राई करें 'नफरत का शरबत', स्वाद में दोगुना, नोट करें रेसिपी

eid ul fitr recipe: अक्सर सोशल मीडिया पर मोहब्बत के शरबत की बात होती रहती है, लेकिन क्या आपने कभी नफरत के शरबत के बारे में सुना है? नहीं तो इस ईद जरूर बनाकर पिएं, ये बेहद टेस्टी होता है

Published date india.com Published: March 20, 2026 3:41 PM IST
email india.com By Shweta Bajpai email india.com | Edited by Shweta Bajpai email india.com
खूब पी लिया 'मोहब्बत का शरबत', इस ईद ट्राई करें 'नफरत का शरबत', स्वाद में दोगुना, नोट करें रेसिपी

Nafrat Ka Sharbat Viral: मुस्लिम सुमदाय के सबसे बड़े त्योहार ईद-उल-फितर को अब ज्यादा समय नहीं बचा है. 21 मार्च यानी शनिवार को भारत में ईद का त्योहार मनाया जाएगा, इसे लेकर लगभगसभी ने तैयारियां शुरू कर दीं. इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं और अपनों के घर ईद मिलने जाते हैं. ऐसे में घर पर अच्छे-अच्छे पकवान तैयार किए जाते हैं, साथ ही साथ पीने के लिए कुछ बेहतरीन ड्रिंक्स भी तैयार की जाती हैं, इस दौरान मोहब्बत के शरबत की खूब बात होती है.

दिल्ली की पुरानी गलियों, खासकर जामा मस्जिद के आसपास मोहब्बत का शरबत खूब मिलता है, जो पीने में काफी टेस्टी होता है, हालांकि इन दिनों सोशल मीडिया पर एक नाम और गूंज रहा है, जिसे लोग ‘नफरत का शरबत’ बता रहे हैं. नाम भले ही कड़वा लगे, लेकिन स्वाद में ये इतना लाजवाब है कि मोहब्बत का शरबत भी फेल हो जाए. रामजान और ईद के मौके पर ये वायरल ड्रिंक बन जाती है और लोग मजाक में कहते हैं: “मोहब्बत का शरबत प्यार देता है, नफरत का शरबत… ठंडक और एनर्जी.

कैसे पड़ा ये अनोखा नाम?

ये नाम सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, ऐसे में इसके पीछे की स्टोरी क्या है ये जानना भी जरूरी है. सोशल मीडिया पर इसके पीछे कई अलग-अलग कहानियां घूम रही है. कुछ कहते हैं कि इसका रंग गहराऔर स्वाद थोड़ा अलग होता है, इसीलिए लोग इसे मजाक में ‘नफरत’ का शरबत कह रहे हैं. पुरानी दिल्ली में मोहब्बत का शरबत जो गुलाबी, मीठा और रोमांटिक होता है के मुकाबले ये ‘कड़वा’ नाम वाला वर्जन ज्यादा पॉपुलर हो गया है.

असल में ये एप्पल शरबत या खरबूजे वाला मिल्क शरबत है, लेकिन नाम ने इसे वायरल बना दिया, ईद पर लोग दोनों ट्राई करते हैं और कहते हैं एक सिप मोहब्बत की, एक सिप नफरत की. आइए जानते हैं घर पर इसे कैसे बनाते हैं.

सामग्री: (2-3 गिलास के लिए)

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  • 2 कप ठंडा फुल क्रीम दूध
  • 1 कप पका हुआ खरबूजा (मैश या ब्लेंड किया हुआ) या सेब अगर एप्पल वर्जन ट्राई करना हो
  • 2-3 बड़े चम्मच Rooh Afza
  • 1-2 चम्मच चीनी
  • ½ छोटा चम्मच इलायची पाउडर
  • 1-2 बड़े चम्मच भीगे हुए सब्जा सीड्स
  • बर्फ के टुकड़े

गार्निश के लिए: कटे हुए बादाम, पिस्ता, थोड़ा केसर

कैसे करें तैयार-

  • सबसे पहले इस शरबत को बनाने के लिए खरबूजे को अच्छे से मैश या ब्लेंड कर लें
  • एक बड़े ग्लास या जग में ठंडा दूध डालें
  • इसमें मैश किया खरबूजा, गुलाब सिरप, चीनी और इलायची पाउडर मिलाएं, अच्छे से फेंट लें
  • भीगे हुए सब्जा बीज डालकर हल्के हाथ से मिक्स करें
  • बर्फ के टुकड़े डालें, ऊपर से ड्राई फ्रूट्स मिलाएं
  • ठंडा-ठंडा सर्व करें और इसका मजा लें

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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