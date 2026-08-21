EnglishHindi

तनाव और कूल्हों की जकड़न दोनों होंगे दूर, बस रोजाना 10 मिनट करें एका पाद राजकपोतासन

Eka Pada Rajakapotasana benefits: एका पाद राजकपोतासन एक ऐसा उन्नत योगासन है, जो कूल्हों और पैरों की मांसपेशियों पर काम करने के साथ शरीर में लचीलापन बढ़ाने और मन को शांत रखने में मदद कर सकता है.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: August 21, 2026, 4:17 PM IST
तनाव और कूल्हों की जकड़न दोनों होंगे दूर, बस रोजाना 10 मिनट करें एका पाद राजकपोतासन
  • एका पाद राजकपोतासन कूल्हों, जांघों और ग्लूट्स की मांसपेशियों पर काम करने वाला उन्नत योगासन है
  • इसका अभ्यास कूल्हों और रीढ़ की लचक बढ़ाने में मदद कर सकता है
  • नियमित योगाभ्यास शरीर को मजबूत बनाने के साथ मन को शांत और एकाग्र रखने में सहायक हो सकता है
  • आसन करते समय झटके से बचें और दर्द या चोट होने पर योग विशेषज्ञ की सलाह लें

प्राचीन भारतीय परंपरा में योग एक ऐसी प्रभावशाली पद्धति है, जो तन और मन के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है. योग के इन्हीं आसनों में ‘एका पाद राजकपोतासन’ एक महत्वपूर्ण उन्नत आसन है, जो कूल्हों और जांघों की जकड़न दूर करने में मदद करता है. ‘एका पाद राजकपोतासन’ संस्कृत के ‘एका पाद’ (पैर), ‘राज’ (अर्थात ‘श्रेष्ठ’), ‘कपोत’ (अर्थात कबूतर) और ‘आसन’ (अर्थात मुद्रा) से मिलकर बना है. यह आसन कूल्हों, जांघों के आगे वाले हिस्से और ग्लूट्स (यानी नितंबों), पैरों और घुटने-टखने के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है.

मन को रखे शांत-

और पढ़ें: रोज 30 सेकंड करें ये योगासन, शरीर में आएगा लचीलापन और पाचन भी होगा बेहतर

आयुष मंत्रालय के अनुसार, ‘एका पाद राजकपोतासन’ उन्नत स्तर का योगासन है, जो कूल्हों के जोड़ और रीढ़ को लचीला बनाने वाला बैकबेंड अभ्यास है. नियमित और सही विधि से इसका अभ्यास शरीर को सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ मन को एकाग्र और शांत रखने में भी सहायक हो सकता है, इसलिए योगाभ्यास में एका पाद राजकपोतासन का विशेष महत्व माना जाता है.

यह आसन शरीर और मन का तालमेल बनाने में मदद करता है, आधुनिक जीवनशैली में जहां दफ्तर में घंटों बैठने से कूल्हों और रीढ़ की हड्डी में जो जकड़न हो जाती है, यह आसन उसे गहराई से मुक्त करने का काम करता है. कूल्हों को नकारात्मक भावनाओं और तनाव का संचय स्थल माना जाता है. ऐसे में एक पाद राजकपोतासन का अभ्यास न केवल पेल्विक रीजन को लचीला बनाता है, बल्कि भावनात्मक तनाव को हटाकर मन को एक नई ऊर्जा और शांति से भर देता है.

कैसे करें?

इस आसन को करने के लिए सबसे पहले पर्वतासन यानी सीधे खड़े हो जाएं, अब सांस भरते हुए अपना दाहिना पैर ऊपर छत की तरफ उठाएं. सांस छोड़ते हुए दाहिने घुटने को आगे लाकर नाक के पास तक ले जाएं. दाहिनी जांघ के बाहरी हिस्से, दाहिने नितंब और दाहिने पैर को चटाई पर टिकाएं और शरीर को सहज होने दें. दाहिने पैर का तलवा बाएं कूल्हे से लगा होना चाहिए, बाएं पैर को पीछे की तरफ सीधा फैला दें. दोनों कूल्हों को जमीन की तरफ नीचे दबाएं और सीधे आगे की तरफ रखें. बायां कूल्हा भी चटाई को छूना चाहिए. अगर आराम महसूस न हो तो एक ब्लॉक या तकिया दाहिने नितंब के नीचे रख सकते हैं. दोनों हाथों को कप के आकार में अपने पास जमीन पर रखें. अंत में रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और सामने की तरफ देखें.

जबरदस्ती या झटके के साथ इस आसन को करने से बचें, यदि कूल्हे या घुटने में गंभीर चोट या दर्द हो, तो योग प्रशिक्षक की सलाह से ही अभ्यास करें. शुरुआत में संतुलन बनाने के लिए योग ब्लॉक या तकिए का सहारा लिया जा सकता है. ( input-आईएएनएस)

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Lifestyle की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.