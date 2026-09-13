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स्ट्रीट स्टाइल मोमोज का मजा लें घर पर, ट्राई करें प्रोटीन से भरपूर पनीर मोमोज

Paneer Momos Recipe: घर पर मोमोज बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. खास बात यह है कि इन्हें बनाने के लिए आपके पास स्टीमर होना भी जरूरी नहीं है. आप बिना स्टीमर के भी घर पर आसानी से स्ट्रीट स्टाइल और स्वादिष्ट पनीर मोमोज तैयार कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने का आसान तरीका.

Written by: Sapna
Published: September 13, 2026, 2:12 PM IST
Paneer Momos Recipe
इस तरह बिना स्टीमर के भी आप घर पर स्वादिष्ट और स्ट्रीट स्टाइल पनीर मोमोज का मजा ले सकते हैं.

मोमोज का नाम सुनते ही बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के मुंह में पानी आ जाता है. स्ट्रीट फूड के तौर पर मोमोज काफी पसंद किए जाते हैं, लेकिन बाहर मिलने वाले खाने की साफ-सफाई और इसे तैयार करने के तरीके को लेकर हमेशा संतुष्ट होना आसान नहीं होता. ऐसे में घर पर बने मोमोज न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि आप इन्हें अपनी पसंद और साफ-सफाई का ध्यान रखते हुए भी तैयार कर सकते हैं. अगर आप कुछ टेस्टी और प्रोटीन से भरपूर बनाना चाहते हैं, तो पनीर मोमोज एक बेहतरीन ऑप्शन है. सॉफ्ट पनीर की फिलिंग और मसालेदार स्वाद इन्हें बेहद स्वादिष्ट बनाता है. एक बार खाने के बाद बच्चे हों या बड़े, हर कोई इसे दोबारा खाने की फरमाइश कर सकता है. कई लोग सिर्फ इसलिए घर पर मोमोज नहीं बनाते, क्योंकि उनके पास स्टीमर नहीं होता. लेकिन अब आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है. आप घर में मौजूद बर्तनों की मदद से बिना स्टीमर के भी मोमोज को अच्छी तरह स्टीम कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं घर पर स्वादिष्ट पनीर मोमोज बनाने की आसान रेसिपी.

मोमोज बनाने के लिए जरूरी सामग्री

  • मैदा – 1 से 2 कप
  • नमक – स्वादानुसार
  • तेल – 1 छोटा चम्मच
  • पानी – जरूरत के अनुसार
  • कद्दूकस किया हुआ पनीर – 150 से 200 ग्राम
  • बारीक कटी हुई सब्जियां – 1 कप
  • बारीक कटा हुआ प्याज – 2
  • हरी मिर्च – 1 से 2
  • अदरक-लहसुन का पेस्ट – 1 छोटा चम्मच
  • सोया सॉस – 2 छोटे चम्मच
  • हरा धनिया – बारीक कटा हुआ
  • घी या तेल – जरूरत के अनुसार
  • लाल मिर्च और अन्य मसाले – स्वादानुसार

ऐसे तैयार करें मोमोज का आटा

मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले आटा तैयार करें. इसके लिए एक बड़े बाउल में मैदा लें. इसमें नमक और थोड़ा सा तेल डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें. ध्यान रखें कि आटा न तो बहुत सख्त हो और न ही बहुत ढीला. आटा तैयार होने के बाद इसे ढककर करीब 20 से 30 मिनट के लिए रख दें. इससे मोमोज की शीट आसानी से तैयार हो जाएगी.

और पढ़ें: मैदा नहीं, आटे से बनाएं स्वादिष्ट मोमोज, घर पर ऐसे तैयार करें बाजार जैसे मोमोज

ऐसे तैयार करें पनीर की स्टफिंग

पनीर की स्टफिंग तैयार करने के लिए एक बाउल में कद्दूकस किया हुआ पनीर लें. इसमें बारीक कटा प्याज, बारीक कटी सब्जियां, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, सोया सॉस, हरा धनिया, स्वादानुसार नमक और मसाले डालें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. अगर आप स्टफिंग का स्वाद और बढ़ाना चाहते हैं, तो इसे हल्का सा फ्राई भी कर सकते हैं. इसके लिए पैन में थोड़ा तेल या घी गर्म करें और स्टफिंग को 1 से 2 मिनट तक हल्का भून लें. ध्यान रखें कि इसे ज्यादा देर तक न पकाएं, वरना सब्जियां ज्यादा नरम हो सकती हैं.

बिना स्टीमर के ऐसे स्टीम करें मोमोज

अगर आपके पास स्टीमर नहीं है, तो आप कढ़ाई या बड़े बर्तन की मदद से भी मोमोज स्टीम कर सकते हैं. इसके लिए एक बड़ी कढ़ाई में 2 से 3 गिलास पानी डालकर गर्म करें. अब कढ़ाई के अंदर एक छोटा स्टैंड या रिंग रखें. इसके ऊपर ऐसी प्लेट या छेद वाली थाली रखें, जिस पर मोमोज आसानी से रखे जा सकें. प्लेट पर हल्का तेल लगाएं, ताकि मोमोज चिपके नहीं. अब तैयार मोमोज को प्लेट पर रखें और कढ़ाई को ढक दें. मोमोज को करीब 10 से 15 मिनट तक स्टीम करें. जब मोमोज की बाहरी परत थोड़ी चमकदार और नरम दिखाई देने लगे, तो समझ लें कि ये तैयार हैं. गरमा-गरम पनीर मोमोज को प्लेट में निकालें और हरी चटनी या तीखी लाल मोमोज चटनी के साथ सर्व करें. इस तरह बिना स्टीमर के भी आप घर पर स्वादिष्ट और स्ट्रीट स्टाइल पनीर मोमोज का मजा ले सकते हैं.

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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