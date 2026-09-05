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जरूरत से ज्यादा टेंशन लेने से शरीर को झेलनी पड़ सकती हैं ये समस्याएं, आज ही करें बदलाव

Stress Effects On Body: अगर आप भी तनाव काफी ज्यादा लेते हैं, तो शरीर को कई तरह की समस्याएं भी देखने के लिए मिल सकती हैं. आइए आपको बताते हैं.

Written by: Ritika
Published: September 5, 2026, 9:05 PM IST
जरूरत से ज्यादा टेंशन लेने से शरीर को झेलनी पड़ सकती हैं ये समस्याएं, आज ही करें बदलाव

Stress Effects On Body: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में काफी ज्यादा तनाव लेते हैं, जिसका बुरा असर आपकी हेल्थ पर भी काफी ज्यादा पड़ता है. ऑफिस का काम, परिवार की जिम्मेदारियां, आर्थिक परेशानियां, रिश्तों से जुड़ी चिंताएं और भविष्य को लेकर लोग काफी ज्यादा सोचते हैं और टेंशन में आ जाते हैं. कभी-कभी ये तनाव काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे आपकी हेल्थ और रोजाना के कामों पर भी पड़ता है. कभी-कभार तनाव आम हो सकता है, लेकिन रोजाना अधिक तनाव आपके लिए ही नुकसानदायी कब बन जाता है आपको पता भी नहीं होता है, जरूरत से ज्यादा सोचने लगे और लंबे समय तक तनाव में रहे, तो इसका असर सिर्फ दिमाग के साथ-साथ और भी काफी सारी चीजों पर पड़ सकता है, इसलिए आज आपको बताते हैं ज्यादा टेंशन लेने से आपको कौन-कौन सी समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं.

ज्यादा टेंशन लेने से कौन सी समस्याएं होती है?

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1. नींद हो सकती है खराब

जरूरत से ज्यादा टेंशन लेने से आपकी नींद खराब भी हो सकती हैं, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जरूरत से ज्यादा तनाव आपके लिए भारी पड़ सकता है. आपको अपना ध्यान किसी न किसी चीज में लगाना चाहिए.

2. सिरदर्द और मांसपेशियों में तनाव

अगर आप भी छोटी-छोटी बातों पर तनाव ले लेते हैं, तो आपको सिरदर्द और मांसपेशियों में तनाव जैसी स्थिती काफी ज्यादा हो सकती है. अगर आपको बार-बार सिरदर्द रहता है और साथ में काफी तनाव भी तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए.

3. पाचन तंत्र खराब

आपको बता दें तनाव अधिक हो जाता है, तो पाचन तंत्र खराब भी काफी ज्यादा हो सकता है, इसलिए आपको ज्यादा तनाव लेने से आपको हमेशा बचना ही चाहिए. ये आपकी हेल्थ पर गलत असर डालता है. आपकी हेल्थ खराब भी हो सकती है.

4. चिड़चिड़ापन और मूड में बदलाव

चिड़चिड़ापन और मूड में बदलाव भी काफी ज्यादा देख सकते हैं. तनाव आपके शरीर को बुरी तरह से खराब करता है, लेकिन आपको ज्यादा तनाव लेना ही नहीं चाहिए. छोटी-छोटी बातों पर परेशान या चिड़चिड़ा हो सकता है.

5. ध्यान लगाने में परेशानी

अगर आप हमेशा जरूरत से ज्यादा तनाव में रहते हैं, तो ध्यान लगाने में परेशानी भी आपको काफी ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है. इसका असर ऑफिस, पढ़ाई और रोजमर्रा के जरूरी कामों पर पड़ सकता है. इसलिए आपको तनाव जज्यादा नहीं लेना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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