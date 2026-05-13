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Face Icing Or Face Steaming Which Is Best For The Skin

फेस आइसिंग या फेस स्‍टीमिंग स्किन के लिए क्या है सबसे बेस्ट? अपनाने से पहले जान लें सही तरीका

Face Icing Or Face Steaming Which Is Best: फेस आइसिंग या फेस स्‍टीमिंग स्किन पर लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन आज आपको बताते हैं आपके चेहरे के लिए कौन सा एकदम बेस्ट रहेगा.

Face Icing Or Face Steaming Which Is Best: आजकल धुल-मिट्टी इतनी ज्यादा हो गई है कि बाहर निकालते ही स्किन का बुरा हाल हो जाता है. चेहरे में बढ़ता ऑयल प्रोडक्शन स्किन को डल और थका हुआ दिखाता है. स्किन को फ्रेश और ग्लोइंग बनाए रखने के लिए लोग काफी कुछ चीजों का सहारा लेते हैं, लेकिन स्किन पर कुछ खास असर देखने के लिए नहीं मिलता है. स्किन केयर रूटीन में फेस आइसिंग और फेस स्‍टीमिंग दोनों ही काफी ट्रेंड में लड़कियों के बीच सबसे ज्यादा छा रहा है. कई लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर स्किन के लिए कौन-सा तरीका सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है. दोनों हर तरह की त्वचा पर काम किया जाता है. इसको अपनाने से पहले आपको इसके बारे में अच्छे से जान लेना बेहद ही जरूरी होता है. गलत तरीके से अपनाने पर कई नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.

क्या है फेस आइसिंग?

अगर हम फेस आइसिंग की बात करें तो चेहरे पर बर्फ लगाना ही फेस आइसिंग कहलाता है इसके लिए लोग आइस क्यूब, आइस रोलर या ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं.

फेस आइसिंग के फायदे

फेस आइसिंग के फायदे की बात की जाए, तो चेहरे की सूजन को कम करने के साथ-साथ पफीनेस को कम करके आपके चेहरे को खूबसूरत रखने का काम करती है. बर्फ लगाने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिस कारण स्किन को इंस्टेंट ग्लो भी मिलता है. मुंहासों को खत्म करने के साथ-साथ ओपन पोर्स को टाइट करने में मदद करता है. मेकअप से पहले आइसिंग का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो मेकअप को लंबे समय तक टिका सकते हैं.

क्या है फेस स्‍टीमिंग?

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अब आप क्या है फेस स्‍टीमिंग ये समझाते हैं. चेहरे को भाप जिससे अंदर तक स्किन की सफाई हो सके इसे ही फेस स्‍टीमिंग कहा जाता है. स्किन क्लीनिंग करने के लिए लोग इसका इस्तेमाल करते हैं.

फेस स्‍टीमिंग के फायदे

अगर हम फेस स्‍टीमिंग के फायदों के बारे में बताएं, तो पोर्स की गहराई से सफाई करने के साथ-साथ ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स को भी कम करता है. स्किन को हाइड्रेशन मिलती है. ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर रहता है. स्किन का नेचुरल ग्लो बढ़ाता है.

दोनों में से क्या हैं बेस्ट?

अगर बेस्ट की बात की जाए, तो यह आपकी स्किन टाइप निर्भर करता है. हर किसी की स्किन काफी ज्यादा अलग-अलग होती है. दोनों की तरीके अपनी-अपनी जगह पर बेहतर हैं. आप अपनी जरूरतों के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी स्किन से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले त्वचा विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें.)

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