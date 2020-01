नेपाल में अनोखा फैशन शो (Fashion Show) आयोजित किया गया. इस शो का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्‍ड रिकार्ड्स में भी दर्ज हुआ है.

फैशन शो 17 हजार फीट की ऊंचाई पर किया गया. नेपाल में इस शो का आयोजन किया गया था. ये अब तक का सबसे अधिक ऊंचाई वाला फैशन शो बन गया है. इसका मकसद जलवायु परिवर्तन के बारे में लगों को जागरुक करना था.

ये शो 26 जनवरी को आयोजित किया गया था. इसे नेपाल पर्यटन बोर्ड के समर्थन से आरबी डायमंड्स और कासा स्टाइल ने किया. शो का नाम रखा गया, माउंट एवरेस्ट फैशन रनवे. इसे एवरेस्ट बेस कैंप के पास काला पत्थर में 5340 मीटर (17,515 फीट) की ऊंचाई पर आयोजित किया गया था.

Nepal sets a new Guinness World Records for The Highest Altitude Fashion Show on Land. A great moment in fashion. 😍🙌

#VisitNepal2020 pic.twitter.com/KgMCXLhbqA

— Rihrih (@LiarRihanna) January 28, 2020