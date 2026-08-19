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रूखे-बेजान बालों में फिर लौट आएगी चमक! रसोई में रखी मेथी से बनाएं ये आसान हेयर पैक

रसोई में मौजूद मेथी के दाने सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के काम नहीं आते, बल्कि बालों की देखभाल में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है. मेथी को भिगोकर तैयार किया गया लेप खासकर रूखे और बेजान बालों को मुलायम महसूस कराने में मदद कर सकता है.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: August 19, 2026, 4:20 PM IST
रूखे-बेजान बालों में फिर लौट आएगी चमक! रसोई में रखी मेथी से बनाएं ये आसान हेयर पैक
  • मेथी के दानों को रातभर भिगोकर पीसने से चिपचिपा लेप तैयार होता है, जो बालों को मुलायम महसूस कराने में मदद कर सकता है
  • इस पेस्ट को सिर की त्वचा और बालों की लंबाई पर लगाकर 20-30 मिनट बाद धो सकते हैं
  • बहुत रूखे बालों के लिए इसमें थोड़ा नारियल तेल मिलाया जा सकता है
  • ध्यान रखें, मेथी का लेप शरीर में आयरन की कमी पूरी नहीं करता और पहली बार इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट जरूर करें

मेथी के दाने हमारी रसोई में बहुत आम हैं. इनका इस्तेमाल सब्जियों, दाल और दूसरी चीजों में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन यही छोटे-छोटे दाने बालों की देखभाल में भी काम आ सकते हैं. खासकर जब बाल रूखे, बेजान या कमजोर नजर आने लगें, तब मेथी से बना लेप एक समाधान हो सकता है, इसमें कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो बालों और सिर की त्वचा के लिए मददगार होते हैं. मेथी में प्रोटीन बेहतर मात्रा में पाया जाता है. इसके बीजों में प्रोटीन और कई अमीनो एसिड पाए जाते हैं. बालों का मुख्य ढांचा ही केराटिन नाम के प्रोटीन से बना होता है. इसलिए बालों की अच्छी सेहत के लिए शरीर को पर्याप्त प्रोटीन मिलना जरूरी है. मेथी खाने से मिलने वाला प्रोटीन शरीर के पोषण में मदद करता है. वहीं, मेथी का लेप बालों पर लगाने से बालों की सतह मुलायम और बेहतर महसूस होती है.

होते हैं कई पोषक तत्व-

मेथी की एक खासियत यह भी है कि इसमें गैलेक्टोमैनन नाम का घुलनशील रेशा भी होता है. पानी में भिगोने के बाद मेथी के दाने चिपचिपे हो जाते हैं, यहीं चिपचिपापन मेथी के पेस्ट को बालों पर एक हल्की परत बनाने में मदद करता है. यह परत बालों में नमी को बनाए रखने में मदद कर सकती है. इसी वजह से मेथी का इस्तेमाल करने के बाद रूखे बाल ज्यादा मुलायम लगते हैं. मेथी में आयरन, कैल्शियम, विटामिन और निकोटिनिक एसिड जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं. आयरन शरीर के लिए जरूरी है और इसकी कमी होने पर बाल झड़ने की समस्या पैदा होती है, लेकिन सिर पर मेथी का पेस्ट लगाने से शरीर में आयरन की कमी पूरी नहीं होगी. इसके लिए डाइट में आयरन से भरपूर चीजों को शामिल करना पड़ेगा.

कैसे बनाएं?

अब बात करते हैं इसे इस्तेमाल करने के तरीके की, मेथी के दानों को रातभर पानी में भिगोकर रखना सबसे आसान तरीका है. सुबह पानी निकालकर दानों को पीस लें. इससे गाढ़ा और चिपचिपा लेप तैयार हो जाएगा. इसे बाल धोने से पहले सिर की त्वचा और बालों की लंबाई पर लगाए. करीब 20 से 30 मिनट बाद बालों को सामान्य तरीके से धो लें. भिगोने की वजह से मेथी नरम हो जाती है और उसका चिपचिपा हिस्सा बाहर आता है, जो बालों को मुलायम बनाने में मदद करता है.

अगर बाल बहुत रूखे हैं, तो मेथी के लेप में थोड़ा नारियल तेल मिलाए. नारियल तेल बालों को मुलायम बनाने और उनकी सतह पर नमी बनाए रखने में मदद करता है. मेथी का इस्तेमाल करते समय सावधानी भी जरूरी है. पहली बार लगाने से पहले थोड़ी मात्रा त्वचा के छोटे हिस्से पर लगाकर देख लें, अगर जलन, खुजली या लाल चकत्ते हों तो इसका इस्तेमाल न करें. ( input-आईएएनएस)

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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