EnglishHindi

महीनेभर में बालों का झड़ना रोकने के लिए अपनाएं ये 3 खास नुस्खे, एक बार जरूर अपनाकर देखें

Hair Care Tips: अगर आप भी झड़ते बालों से परेशान हैं, तो आप घर पर रखी तीनों चीजों को अपने बालों में लगा सकते हैं.

Written by: Ritika
Published: September 14, 2026, 12:58 PM IST
महीनेभर में बालों का झड़ना रोकने के लिए अपनाएं ये 3 खास नुस्खे, एक बार जरूर अपनाकर देखें

Hair Care Tips: आजकल बालों का झड़ना काफी ज्यादा आम बात हो गई है और लोग इससे काफी ज्यादा परेशान होते हैं, अधिकतर लड़कियां इससे काफी ज्यादा परेशान रहती हैं और उनको समझ में नहीं आता है आखिर अब क्या किया जाए, काफी कुछ अपने बालों में लगाने के बाद भी वो चमक और झड़ते बालों से आराम नहीं मिल पाता है. अगर आप भी झड़ते बालों से काफी ज्यादा परेशान हैं, तो आप घर पर रखीं तीन चीजों को अपने बालों में लगा सकते हैं. ये चीजें आपके बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. मौसम बदलने के दौरान बालों का टूटना और झड़ना ज्यादा महसूस भी होता है. महीनेभर में बालों का झड़ना अगर आप रोकना चाहते हैं, तो आप मेथी, चावल और अलसी की बीजों को अपने बालों में लगा सकते हैं. आइए आज आपको बताते हैं आप कैसे इसको अपने बालों में लगा सकते हैं.

कैसे बनाएं सामग्री

और पढ़ें: हार्मोन्स को बैलेंस में रखने के लिए सुबह के समय रोजाना पिएं दालचीनी और मेथी दाने की चाय, मिलेंगे और भी कई फायदे

अगर आप बालों के लिए इस खास चीज को बनाना चाहते हैं, तो आप मेथी, चावल और अलसी का हेयर पैक लगा सकते हैं. इसको बनाने के लिए 1-2 चम्मच मेथी दाना, 2 चम्मच चावल, 1 चम्मच अलसी, पानी जरूरत के अनुसार. ये सारी चीजें आपको अपने बालों में लगाना चाहिए.भीगी हुई मेथी और चावल को मिक्सर में डालकर बारीक पीस और इसको बालों में अब आप लगा सकते हैं. ये सभी चीजें आपको घर पर आसानी से मिल जाएंगी. ये सारी चीजें काफी ज्यादा सस्ती हैं और आप इससे अपने बालों को अच्छे से बढ़ा सकते हैं और बालों का झड़ना काफी हद तक रोक सकते हैं. ये काफी ज्यादा बेस्ट तरीका भी है.

बालों में लगाने का सही तरीका

अगर आप बालों में इसको लगाना चाहते हैं, तो पैक को करीब 20-30 मिनट के लिए आप इसको लगा सकते हैं. अगर आपके बाल या स्कैल्प इस पैक को अच्छी तरह से लगा लेना है. ये आपके बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. इसको अपने बालों में लगाने से आपके बाल काफी ज्यादा चमकदार बना सकते हैं. मेथी हेयर पैक अपने बालों में काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. इसको आप हफ्ते में 3 बार लगा सकते हैं. अलसी का जेल स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने के लिए भी आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है. जड़ों में डैंड्रफ, फंगस और ड्राइनेस से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप इसको अपने बालों में लगा सकते हैं. महंगे केमिकल्स की जगह आप इन चीजों से अपने बालों को सुधार सकते हैं.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Lifestyle की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Ritika

Ritika

रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.