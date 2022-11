सर्दियों में उंगलियों की सूजन कैसे दूर करें? जानें सूजन कम करने के लिए क्या करना चाहिए

How to Reduce Swelling in Fingers: सर्दी में यदि आप अपनी सूजी हुई उंगलियों से परेशान रहते हैं तो बता दें कि कुछ घरेलू उपायों के माध्यम से समस्या को दूर किया जा सकता है. जानते हैं इनके बारे में...

How to Reduce Swelling in Fingers: अक्सर आपने देखा होगा सर्दियों में कुछ लोग उंगलियों में सूजन की समस्या से परेशान रहते हैं. यह समस्या ना केवल व्यक्ति के रोजमर्रा के कार्य प्रभावित कर सकती है बल्कि सूजन के साथ-साथ व्यक्ति को खुजली और जलन की समस्या भी महसूस हो सकती है. ऐसे में कुछ घरेलू उपाय (Home remedies) की मदद से इस समस्या को दूर किया जा सकता है. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि सर्दियों में सूजी हुई उंगली की समस्या (Finger Swelling Treatment) को दूर करने के लिए कौन से घरेलू उपाय आपके काम आ सकते हैं. पढ़ते हैं आगे…

उंगली की सूजन को दूर करने के उपाय

लहसुन के इस्तेमाल से पैरों और हाथों की उंगली की सूजन को दूर कर सकते हैं. ऐसे में आप सरसों के तेल में लहसुन को अच्छे से मिलाएं और तेल को गुनगुना करें. अब गुनगुना करने के बाद प्रभावित स्थान पर लगाएं. ऐसा करने से राहत मिल सकती है. हल्दी के इस्तेमाल से भी सूजन को दूर किया जा सकता है. ऐसे में जैतून के तेल में हल्दी को मिलाएं और बने मिश्रण को प्रभावित स्थान पर लगाएं. ऐसा करने से राहत मिल सकती है. सेंधा नमक के इस्तेमाल से भी समस्या को दूर किया जा सकता है. ऐसे में आप सरसों के तेल में सेंधा नमक को मिलाएं और मिश्रण को अच्छे से गर्म करके प्रभावित स्थान पर लगाएं. ऐसा करने से समस्या दूर हो सकती है. प्याज के रस के इस्तेमाल से भी समस्या को दूर किया जा सकता है. ऐसे में आप प्रभावित स्थान पर प्याज के रस को लगाएं. ऐसा करने से सूजन से और खुजली से दोनों से राहत मिल सकती है.