Fitness Coach Lost 9 Kg In 90 Days By Focusing On 5 Lifestyle Habits Know About These Tips

90 दिनों में 9 किलो वजन कम! फिटनेस कोच विमल राजपूत ने प्रोटीन छोड़ इन 5 चीजों पर किया फोकस, कमाल का मिला रिजल्ट

जब भी हम वजन कम करने का सोचते हैं तो दिमाग में एक ही बात आती है कि वजन कम करने के लिए न जाने क्या क्या छोड़ना होगा और न जाने कितने घटों जिम में पसीना बहाना होगा, हालांकि ऐसा नहीं है. हाल ही में कंटेंट क्रिएटर और फिटनेस कोच विमल राजपूत ने वजन कम करने के आसान तरीके बताए हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में.

बढ़ते वजन से लगभग हर कोई परेशान है, ये अपने संग गंभीर बीमारियां तो लाता ही है साथ ही साथ दिखने में भद्दा लगता है. हालांकि जब भी हम वजन कम करने का सोचते हैं तो दिमाग में 50 तरह की बातें चलने लगती हैं कि अब खाना छोड़ना पड़ेगा या घंटों जिम में रहना होगा. हालांकि कंटेंट क्रिएटर और फिटनेस कोच विमल राजपूत ने इस बात को झुठलाया है.

विमल राजपूत ने बताया कि वजन कम करने के लिए हमेशा एक्सट्रीम डाइट या जिम में घंटों लगाने की जरूरत नहीं होती है, बस छोटे-छोटे लेकिन लगातार बदलाव ही कमाल कर देते हैं. उन्होंने हाल ही में 3 महीनों में 20 पाउंड यानी लगभग 9 किलो वजन कम किया है. जब वेट लॉस की बात आती है तो लोग प्रोटीन पर फोकस करने लगते हैं, लेकिन विमल ने ऐसा नहीं किया. उन्होंने प्रोटीन पर ऑब्सेस नहीं किया, बल्कि इन 5 चीजों पर फोकस किया और रिजल्ट मिला. ये टिप्स बहुत आसान और रियलिस्टिक हैं, जो कोई भी फॉलो कर सकता है.

विमल बताती हैं कि जब मैंने प्रोटीन पर ज्यादा ध्यान देना बंद किया और इन 5 चीजों पर फोकस किया तो मैंने 3 महीनों में 20 पाउंड वजन कम कर लिया. आइए जानते हैं विमल राजपूत की 5 जरूरी टिप्स जो वजन कम करने में मददगार हैं-

मील टाइमिंग-

वजन को कम करने में आप किस टाइम खाना खा रहे हैं ये बेहद जरूरी है. विमल ने एक रूटीन में खाना खाया. उन्होंने रोजाना सिर्फ 3 मील (नाश्ता, लंच, डिनर) और रात में स्नैकिंग बिल्कुल नहीं की. वो 12 घंटे की ओवरनाइट फास्टिंग फॉलो करती हैं. शाम 7 बजे के बाद कुछ नहीं खातीं और सुबह 7 बजे से खाना शुरू कर देती हैं. इस फिक्स्ड टाइमिंग से मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और वजन कंट्रोल में रहता है.

रियल हाइड्रेशन-

आप कितना पानी पी रहे हैं ये भी आपके वजन को कम करने में अहम भूमिका निभाता है. हालांकि सिर्फ पानी ज्यादा पिना है कहने से काम नहीं चलता है. विमल रोज 80-100 औंस यानी लगभग 2.5-3 लीटर पानी पीती हैं और इसे ट्रैक करती हैं. हर मील से पहले एक पूरा ग्लास पानी पीती हैं, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स (नमक-चीनी-नींबू वाला ड्रिंक) मिलाती हैं. इससे बॉडी में मिनरल्स बैलेंस रहते हैं और भूख भी कंट्रोल होती है.

स्लीप पैटर्न-

जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उन्हें अपने स्लीप पैटर्न पर खास ध्यान रखना चाहिए. खासकर 40-50 की उम्र के बाद अच्छी नींद बहुत जरूरी हो जाती है. विमल रोज 7-8 घंटे सोती हैं. सोने से कम से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन यानी मोबाइल/टीवी बंद कर देती हैं और रोज एक ही समय पर सोने-उठने की आदत रखती हैं. अच्छी नींद से हार्मोन बैलेंस रहते हैं जो वजन कम करने में बड़ी मदद करते हैं.

डेली वॉकिंग + वेट ट्रेनिंग-

विमल बताती हैं कि वो डेली वॉक करती हैं साथ ही साथ वेट ट्रेनिंग भी करती हैं. वो रोज 30+ मिनट वॉकिंग करती हैं और 8,000-10,000 स्टेप्स कंप्लीट करती हैं. साथ ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग (हैवी वेट्स के साथ) पर फोकस करती हैं.

