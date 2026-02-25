  • Hindi
काला पानी क्यों पीते हैं विराट कोहली? क्या है ये बला, 1 बोतल की कीमत जान पकड़ लेंगे सिर

आपने अक्सर बड़े बड़े सेलेब्रिटीज काला पानी पीते देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये काला पानी क्या है और बड़े स्टार्स और क्रिकेटर्स इसे क्यों पीते हैं? आइए जानते हैं.

सेलेब्स और स्पोर्ट्स पर्सन अपनी सेहत का खास ख्याल रखते हैं. ऐसे में ये सभी चीजों का सेवन काफी सोच समझकर करते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि फिटनेस के चक्कर में सेलेब्स पानी भी नॉर्मल नहीं पीते हैं. आपने अक्सर सेलिब्रिटीज के हाथों में काले रंग की पानी की बोतल देखी होगी. क्रिकेटर विराट कोहली, मलाइका अरोड़ा, करण जौहर, गौरी खान, श्रुति हासन, बदशाह जैसे कई बड़े नाम ब्लैक वॉटर (काला पानी) पीते दिखते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इस ब्लैक वॉटर में ऐसा क्या खास होता है? ये पानी सच में काला होता है? सेलेब्स इसका इतना क्रेज क्यों है? ऐसे कई सवाल आपके मन भी आते होंगे तो चलिए जाते हैं कि ये क्या होता है?

ब्लैक वॉटर क्या होता है?

ये ब्लैक वॉटर दिखने में जादुई पानी की तरह लगता है, लेकिन ये कोई जादुई पानी नहीं है बल्कि इसे ब्लैक अल्कलाइन वॉटर कहते हैं. नॉर्मल पानी साफ और पारदर्शी होता है, लेकिन ब्लैक वॉटर काला दिखता है क्योंकि इसमें फुल्विक एसिड (fulvic acid) और 70 से ज्यादा मिनरल्स होते हैं, जो सेहत के लिए काफी लाभकारी साबित होते हैं. ये मिनरल्स जमीन की गहरी परतों से निकाले जाते हैं (ज्यादातर अमेरिका के टेक्सास या अन्य जगहों से) जो हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं.

क्यों होता है अल्कलाइन वॉटर का रंग काला?

दरअसल में अल्कलाइन वॉटर में फुल्विक एसिड होते हैं, जिनके चलते ये प्राकृतिक तरीके से पानी को गहरा काला कर देते हैं.

कैसा होता है इसका टेस्ट ?

कई बार दिमाग में ये भी सवाल आता है कि इस काले पानी का टेस्ट कैसा होता होगा? ज्यादातर लोग कहते हैं कि स्वाद नॉर्मल पानी जैसा ही है बस ये थोड़ा अलग फील देता है. भारत में इस पानी की 500ml की बोतल ₹100 से शुरू होती है जो हजारों में जाती है. बताते हैं विराट कोहली जो ब्लैक वॉटर रोजाना पीते हैं उसकी कीमत 3000 से 4000 रुपए लीटर है.

विराट कोहली और सेलेब्स क्यों पीते हैं?

विराट कोहली फिटनेस को लेकर बेहद सख्त माने जाते हैं. कई रिपोर्ट्स में उन्हें Evocus Black Water की बोतल पकड़े देखा गया है. दूसरे सेलेब्स जैसे मलाइका अरोड़ा, करण जौहर, गौरी खान, टाइगर श्रॉफ, करिश्मा कपूर भी इसे पीते नजर आते हैं.

इस पानी के फायदे-

ये पानी अल्कलाइन होता है (pH लेवल 8-9 के आसपास), जो बॉडी के एसिड को बैलेंस करता है लोग मानते हैं कि ये:

  • ये अच्छी तरह हाइड्रेट करता है
  • डाइजेशन बेहतर करता है
  • एनर्जी लेवल बढ़ाता है
  • इम्यूनिटी मजबूत करता है
  • मेटाबॉलिज्म तेज करता है (वजन कंट्रोल में मदद)
  • डिटॉक्स करता है और थकान कम करता है

कई लोग कहते हैं कि ये वेट लॉस, बेहतर स्किन और ज्यादा एक्टिव रहने में मदद करता है.

क्या ये सच में फायदेमंद है?

कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अल्कलाइन वॉटर से कई फायदे होते हैं, खासकर जो लोग ज्यादा एसिडिक फूड खाते हैं. हालांकि हनाज गिल बताती हैं कि ये बस पानी जैसा है, कोई खास फायदा नहीं, काला दिखता है तो पी लेते हैं, वहीं कुछ स्टडीज में भी ये साबित नहीं हुआ कि ये नॉर्मल पानी से बहुत बेहतर है.

