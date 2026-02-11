Hindi Lifestyle

Fitness Influencer Lost 35 Kg Weight With The Help Of These Tips Know His Diet Plan

इन 7 चीजों को अपनाकर इन्फ्लुएंसर ने घटाया 35 किलो वजन, खोला सीक्रेट-बताया इस दौरान क्या खाया

Fitness Influencer Lost 35 Kg Weight: सबसे मुश्किल काम वजन कम करना लगता है, जब भी हम वेट लॉस का सोचते हैं तो लगता है न जाने अब क्या क्या करना होगा, ऐसे में आज हम आपको इन्फ्लुएंसर अंश त्रिपाठी की डाइट के बारे में बताएंगे जिसकी मदद से उन्होंने 35 किलो वजन कम किया है

Fitness Influencer Lost 35 Kg Weight: बढ़ा हुआ वजन लगभग हर किसी के लिए मुसीबत बना हुआ है, ये दिखने में तो खराब लगता ही है साथ ही साथ ये अपने संग कई गंभीर बीमारियां लेकर भी आता है. ऐसे में आजकर हर कोई चाहता है कि उसकी बॉडी अच्छी और फिट दिखे. वजन कम करने के लिए लोग तरह-तरह के उपायों तो अपनाते हैं कोई जिम जाता है तो कोई डाइट पर ध्यान देने लगता है.

वजन कम करने को लेकर हर दिन सोशल मीडिया पर कोई नया ट्रेंड वायरल होने लगता है, जैसे कोई जादुई चाय, कोई दवा या कोई फास्ट रिजल्ट वाला तरीका, लेकिन सच ये है कि लंबे समय तक वजन को कंट्रोल में करने के लिए बस आपको कुछ आसान तरीके अपनाने होते हैं, बस थोड़े-छोटे बदलाव अपनी रोज की खाने की आदत में लाने होते हैं, ये फिटनेस इन्फ्लुएंसर अंश त्रिपाठी ने साबित कर दिया है, उन्होंने इन्हीं तरीकों से 35 किलो वजन कम किया है. उन्होंने वजन को कम करने का एक बहुत ही सिंपल और रियलिस्टिक तरीका शेयर किया है.

उन्होंने बताया कि अगर आपका वजन कम नहीं हो रहा है तो शायद आपकी थाली में कुछ समस्या है. उन्होंने बताया कि बिना कैलोरी गिने, बिना डाइटिंग के, बस स्मार्ट तरीके से कैसे भारतीय खाने से फैट लॉस हो सकता है. यह तरीका इतना आसान है कि आप रोज घर का खाना खाते हुए भी वजन कम कर सकते हैं. आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं:

सबसे पहले थाली को देखकर ये सवाल जरूर पूछें कि मेरी थाली में प्रोटीन कहां है? सब्जियां काफी हैं? कार्ब्स (रोटी, चावल) कंट्रोल में हैं या ज्यादा हैं? तेल कंट्रोल में है या नहीं? अगर इनमें से एक भी गलत है तो वजन को कम करने में देरी होगी.

थाली का परफेक्ट रेशियो-

आधी थाली सब्जियां से भरी होनी चाहिए

एक चौथाई प्रोटीन होना चाहिए (दाल, पनीर, अंडा, चिकन, मछली)

एक चौथाई कार्ब्स होना चाहिए (रोटी, चावल, पोहा आदि)

यह रेशियो अपने आप कैलोरी कम कर देता है

3. प्रोटीन सबसे जरूरी है-

-प्रोटीन वजन कम करने में सबसे बड़ा रोल निभाता है, पहले प्रोटीन चुनें, फिर बाकी चीजें. प्रोटीन कम हुआ तो भूख ज्यादा लगेगी, क्रेविंग्स बढ़ेगी जिससे आप उल्टा सीधा खाएंगे. प्रोटीन से पेट ज्यादा देर भरा रहता है, ऐसे में प्रोटीन इनटेक ज्यादा करें.

4. सब्जियों पर दें ध्यान-

हर मील में कम से कम 2 तरह की सब्जियां जरूर होनी चाहिए, उबली, भुनी या सलाद के रूप में इनका सेवन करें. सब्जियां कम कैलोरी वाली होती हैं, पेट भरती हैं, पाचन ठीक करती हैं और वॉल्यूम बढ़ाती हैं.

5. कार्ब्स को कंट्रोल में रखें-

अक्सर लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एक मील में सिर्फ एक तरह का कार्ब लें , चाहें 1 रोटी या 1 कटोरी चावल. दोनों साथ न खाएं. कभी-कभी पोहा, उपमा या इडली भी ले सकते हैं. कार्ब्स ज्यादा हुए तो फैट कम होना मुश्किल हो जाता है.

6. तेल और घी पर लगाम लगाएं-

हम में से कई लोग खाने में भर-भरकर घी का सेवन करते हैं. ज्यादातर भारतीय थाली में तेल-घी बहुत ज्यादा होता है. एक मील में 2-3 छोटे चम्मच तेल से ज्यादा न डालें. तेल, घी, क्रीम जैसी डबल फैट वाली चीजें अवॉइड करें. शाकाहारी लोग रोजाना आधी थाली सब्जी, 1 कटोरी दाल/पनीर/टोफू, 1 रोटी या थोड़ा चावल खाएं. अगर वजन कम नहीं हो रहा तो प्रोटीन और बढ़ाएं. नॉन-वेजिटेरियन लोग मुख्य प्रोटीन लें जैसे चिकन/मछली/अंडा खाएं. आधी थाली सब्जी से भरें, कार्ब्स कम लें.

नाश्ते में प्रोटीन ज्यादा, कार्ब्स कम, कोई लिक्विड लें, जिसमें कैलोरी (जूस, कोल्ड ड्रिंक) न हो

लंच/डिनर: इस दौरान आप कार्ब्स थोड़े बढ़ा लें, लेकिन प्रोटीन कम न हो. क्रीमी ग्रेवी, मीठा ड्रिंक अवॉइड करें.

