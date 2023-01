Hindi Lifestyle

क्या आप कोहरे में भी कर रहे हैं वॉक? स्वस्थ रहने के लिए अपनाएं ये तरीके

क्या आप कोहरे में भी कर रहे हैं वॉक? स्वस्थ रहने के लिए अपनाएं ये तरीके

Can fog cause health problems: यदि आप कोहरे में रनिंग कर रहे हैं तो ऐसे में कुछ टिप्स आपके बेहद काम आ सकते हैं. जानते हैं इन टिप्स के बारे में...

Is it good to exercise in fog: कुछ लोग अपने आप को सर्दियों में भी फिट रखना चाहते हैं. बस अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए वे भरे कोहरे में भी रनिंग करने निकल जाते हैं लेकिन आपको बता दें कि इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. यदि आप सर्दियों में रनिंग कर रहे हैं तो ऐसे में कुछ बातों का पता होना जरूरी है. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि कोहरे में रंनिंग या वॉक करना कैसा होता है, और इस दौरान कौन से टिप्स आपके काम आ सकते हैं. पढ़ते हैं आगे…

कोहरे में वॉक या रंनिंग करना

जब हम दौड़ते हैं तो इससे व्यक्ति को पसीना आता है. यही सोचकर व्यक्ति गर्म कपड़े नहीं पहनता. लेकिन बता दें, यदि आप रनिंग कर रहे हैं तो इस दौरान गर्म कपड़े जरूर पहनें. ऐसा करने से शरीर का तापमान सही रह सकता है. यदि आप कहोरे में दौड़ना शुरू कर रहे हैं तो शुरुआत में धीरे-धीरे और छोटे छोटे कदमों के साथ दौड़ें. तेज तेज दौड़ने से कोहरे के कारण शरीर को समस्या हो सकती है. कमरे में दौड़ते वक्त मुंह से सांस ना लें वरना इससे फेफड़ों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. साथ ही फेफड़े जल्दी थकान महसूस कर सकते हैं. कोशिश करें कि आप नाक से ही सांस लें और लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लेने का प्रयास करें. कोहरे में भागते वक्त पसीना आता है, जिससे शरीर को पानी की आवश्यकता होती है. हम सोचते हैं कि सर्दी में ज्यादा पानी ना पिएं. लेकिन शरीर को सर्दियों में भी उतनी ही पानी की आवश्यकता होती है जितनी की गर्मियों में. ऐसे में भरपूर मात्रा में पानी पिएं और शरीर को डिहाइड्रेशन की समस्या से बचाएं. कोहरे में दौड़ते वक्त आपको सांस लेने में तकलीफ महसूस हो या दिल की धड़कनों की अनियमितता महसूस हो तो ऐसे में तुरंत रुक जाएं. जबरदस्ती कोहरे में दौड़ने से शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.