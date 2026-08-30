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ढीली त्वचा में कसाव लाने के लिए रोजाना अपनाएं ये 5 तरीके, स्किन बनेगी एकदम ग्लोइंग

Skin Tightening Tips: अगर आप अपनी स्किन को टाइट बनाना चाहते हैं, तो कुछ 5 तरीकों को फॉलो करना चाहिए.

Written by: Ritika
Published: August 30, 2026, 6:51 PM IST
ढीली त्वचा में कसाव लाने के लिए रोजाना अपनाएं ये 5 तरीके, स्किन बनेगी एकदम ग्लोइंग

Skin Tightening Tips: उम्र बढ़ने के साथ त्वचा में कई तरह के बदलाव आने लगते हैं, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान भी हो जाते हैं और साथ ही साथ कई सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता ही है. चेहरे की स्किन पहले की तुलना में ढीली लग सकती है, त्वचा की चमक कम हो सकती है और महीन रेखाएं भी दिखाई देने लगती हैं. इससे बचाव के लिए लोग कई तरह-तरह के तरीकों को भी अपनाते हैं लेकिन फिर भी कुछ खास असर देखने के लिए नहीं मिलता है. इसके अलावा वजन तेजी से कम या ज्यादा होने, धूप में ज्यादा समय बिताने, नींद पूरी न होने और त्वचा की सही देखभाल न करने से भी दिक्कत बढ़ने लगती है और साथ ही साथ आपकी स्किन काफी ज्यादा ढीली पड़ने लग जाती है. अगर आप बी अपनी स्किन को काफी ज्यादा टाइट बनाना चाहते हैं, तो आप कुछ 5 तरीकों को अपनाकर बना सकते हैं. ढीली त्वचा को अचानक टाइट नहीं कर सकते, लेकिन नियमित देखभाल से स्किन की नमी, टेक्सचर से इसको आसानी से धीरे-धीरे करा जा सकता है.

ढीली त्वचा को टाइट करने के 5 तरीके

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1. रोजाना सनस्क्रीन लगाना न भूलें

अगर आप अपनी ढीली स्किन को टाइट बनाना चाहते हैं, तो आप रोजाना सनस्क्रीन को न लगाना भूले, वरना आपकी स्किन काफी ज्यादा बेकार नजर आएगी. लंबे समय तक धूप में रहने से त्वचा पर टैनिंग, झुर्रियां, दाग-धब्बे और टेक्सचर में बदलाव जरूरी होता है.

2. चेहरे को रखें अच्छी तरह मॉइस्चराइज

अगर आप भी स्किन को ग्लोइंग और चमकदार बनाना चाहते हैं, तो आपको अपनी स्किन को अच्छी से मॉइस्चराइज करना ही चाहिए. ये आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है. अगर आपकी स्किन ऑयली है, तो बहुत ज्यादा हैवी क्रीम की जगह हल्का, नॉन-कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल न करें.

3. चेहरे की हल्की मसाज करें

चेहरे की रोजाना हल्की मसाज तो आपका करना ही चाहिए. ये आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है. ये आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है. चेहरे की हल्की मसाज स्किन केयर रूटीन को रिलैक्सिंग बना सकती है.

4. प्रोटीन और विटामिन से भरपूर चीजें

स्किन को हमेशा ग्लोइंग बनाने के लिए आपको रोजाना प्रोटीन और विटामिन से भरपूर चीजों का सेवन करना ही चाहिए. ये आपकी हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी होती है. अपनी डाइट में प्रोटीन, फल, सब्जियां, साबुत अनाज, नट्स और बीज जैसी पौष्टिक चीजों को शामिल करनी चाहिए.

5. नींद और एक्सरसाइज

स्किन को ग्लोइंग और टाइट रखने के लिए हमेशा भरपूर नींद ही लेनी चाहिए और साथ ही साथ एक्सरसाइज का भी आपको खास ध्यान रखना चाहिए. पर्याप्त नींद लेने से शरीर को आराम मिलता है. वॉकिंग, योग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या दूसरी एक्सरसाइज को रूटीन में शामिल कर सकते हैं.

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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