बेजान स्किन को चमकदार और खूबसूरत बनाने के लिए अपनाएं ये 5 कोरियन ब्यूटी रूटीन, महंगी क्रीम की नहीं पड़ेगी जरूरत

5 Step Korean Skin Care Routine: अगर आप अपनी स्किन को बेजान और चमकदार बनाना चाहते हैं, तो आपको बताएं 5 कोरियन ब्यूटी रूटीन को आप अपना सकते हैं.

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5 Step Korean Skin Care Routine: आजकल लड़कियों के साथ लड़कों को भी कोरियन ब्यूटी को अपनाना काफी ज्यादा पसंद आ रहा है. आपको बता दें ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. कोरियन महिलाओं की ग्लोइंग, हेल्दी और ग्लास जैसी स्किन देखकर लोगों का भी मन करता है काश हमारी ऐसी ही स्किन होती है. काफी सारे स्किनकेयर रूटीन को अपनाने के बाद भी वो स्किन ग्लोइंग चेहरे पर नजर नहीं आती है. इसके लिए हमेशा महंगे स्किनकेयर प्रोडक्ट्स खरीदना ही जरूरी नहीं होता है. अधिकतर लोग काफी सारी महंगे-महंगे चीजों को खरीद लेते हैं और फिर उससे स्किन पर कुछ खास असर नजर नहीं आता है. स्किन की सफाई, मॉइस्चराइजिंग, हाइड्रेशन और सन प्रोटेक्शन पर ध्यान देकर ही आप स्किन को चमकदार बना सकते हैं. आइए आपको बताते हैं कौन-कौन से 5 कोरियन ब्यूटी रूटीन को आप अपना सकते हैं.

चमकदार स्किन के लिए 5 कोरियन ब्यूटी रूटीन

1. स्किन हाइड्रेटेड

अगर आप भी अपनी स्किन को चमकदार और ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, तो आपको अपनी स्किन को हमेशा हाइड्रेटेड रखना ही चाहिए. ये आपकी स्किन को हमेशा बेदाग रखने में मददगार होता है. चेहरा धोने के बाद त्वचा को पूरी तरह सूखने देने के बजाय हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर को जरूर लगाएं.

2. डबल क्लींजिंग

स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए आपको हमेशा डबल क्लींजिंग करना बेहद ही ज्यादा जरूरी होता है. पहले मेकअप, सनस्क्रीन और अतिरिक्त तेल हटाने के लिए ऑयल-बेस्ड क्लींजर या माइसेलर वॉटर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं. अगर आप बिना डबल क्लींजिंग के ही सो जाते हैं, तो आपकी स्किन गंदी ही हमेशा रहेगी.

3. मॉइस्चराइजर

आपको अपनी स्किन पर मॉइस्चराइजर जरूर करना ही चाहिए. ये आपकी स्किन को ग्लोइंग और चमकदार बनाने के लिए मददगार होती है. ऑयली स्किन होने पर मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं होती, लेकिन आप स्किन टाइप को मॉइस्चराइजिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं.

4. सनस्क्रीन

कहीं भी बाहर निकलने से पहले आपको अपने चेहरे पर सनस्क्रीन लगाना बेहद ही जरूरी है, वरना आपकी स्किन काफी ज्यादा डल नजर आएगी. धूप से निकलने वाली UV किरणें त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं और लंबे समय में फोटोएजिंग, झुर्रियों और पिगमेंटेशन स्किन में रख सकती है.

5. अधिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल न करें

आपको अपनी स्किन पर हमेशा महंगे-महंगे हैवी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे आपका चेहरा हमेशा डल नजर आएगा. आपको अपनी स्किन पर टाइट चीजों का ही इस्तेमाल करना है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.