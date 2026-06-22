काम के बढ़ते स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए अपनाएं ये 5 खास टिप्स, मन भी रहेगा एकदम शांत

Tips To Reduce Stress At Work: काम के बढ़ते स्ट्रेस को अगर आप मैनेज करना चाहते हैं या अपने दिमाग को हमेशा शांत रखना चाहते हैं, तो आप कुछ कमाल के टिप्स को अपना सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.

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(Pic credit-AI)

बढ़ते काम का दबाव बनता है तनाव का सबसे बड़ा कारण.

तनाव से छुटकारा पाने के लिए हमेशा आपको दिन की शुरुआत सही प्लानिंग के साथ ही करनी चाहिए.

काम के बीच से हर 60-90 मिनट के बाद छोटा ब्रेक लेना चाहिए.

रोजाना 7-8 घंटे की अच्छी नींद मानसिक और शारीरिक हेल्थ के लिए बेहद ही जरूरी है.

Tips To Reduce Stress At Work: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, काम का तनाव इतना ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है कि घर जाकर भी इंसान सुकून से नहीं रह पाते हैं. बेड पर सोने के बाद भी नींद बिल्कुल भी नहीं आती है. लोगों पर डेडलाइन का दबाव और परफॉर्मेंस टारगेट का भी प्रेशर काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है. लंबे समय तक तनाव में रहने से लोगों का न केवल मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, बल्कि इसका असर शारीरिक स्वास्थ्य पर भी काफी ज्यादा देखने के लिए मिलता है, इसलिए आपको इसको जल्द से जल्द राहत पाने की चीजों के बारे में खोजना चाहिए, वरना इससे आपकी हेल्थ काफी ज्यादा खराब हो जाएगी और साथ ही आप कई सारी बीमारियों के भी शिकार हो सकते हैं. अगर समय रहते तनाव को नियंत्रित नहीं किया जाए तो यह चिंता के साथ-साथ नींद न आने का कारण भी बनते हैं. आइए जानते हैं 5 ऐसे खास टिप्स, जो बढ़ते काम के स्ट्रेस को मैनेज करने में आपकी मदद करते हैं.

बढ़ते काम के स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए 5 खास टिप्स

1. दिन की शुरुआत में ही प्लानिंग करें

अगर आप बढ़ते काम के स्ट्रेस को मैनेज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको दिन की शुरुआत प्लानिंग के साथ ही करनी होगी. ये आदत बेहद ही अच्छी आदतों में से एक है. बड़े काम को छोटे-छोटे हिस्सों में आप बांट सकते हैं. एक समय में एक ही काम पर फोकस करें वरना कोई भी काम समय पर नहीं कर पाएंगे.

2. बीच-बीच में छोटे ब्रेक

ऑफिस के कामों में आपको ज्यादा ही उसमें मगन नहीं होना है, ऐसा अगर आप करते हैं, तो कई सारी समस्याओं के शिकार आप हो सकते हैं. लगातार कई घंटों तक काम करना मानसिक थकान को भी बढ़ावा देता है. 5 से 10 मिनट का छोटा ब्रेक आपको लेते रहना चाहिए.

3. नियमित व्यायाम और योग

अगर आप अपने दिमाग से काम का तनाव काफी हद तक दूर रखना चाहते हैं, तो आपको नियमित व्यायाम और योग करना चाहिए. इससे आपका दिमाग भी एकदम शांत रहता है और साथ ही साथ तनाव से भी आप काफी हद तक छुटकारा पा सकते हैं. सुबह के समय आपको सुबह की वॉक, जॉगिंग, योगासन, प्राणायाम, साइकलिंग इसको अपने रूटिन में शामिल करना चाहिए.

4. पर्याप्त नींद

काम के तनाव में ऐसा देखने के लिए मिलता है कि लोगों को नींद से जुड़ी दिक्कतें काफी ज्यादा हो गई हैं. जो आपकी हेल्थ पर काफी बुरा असर डालती है. नींद की कमी तनाव को और बढ़ा सकती है, इसलिए आपको रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी ही चाहिए.

5. परिवार और दोस्तों के साथ समय

अगर आप काफी ज्यादा तनाव में हैं और इससे राहत पाना चाहते हैं, तो आपको परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना ही चाहिए. अपने करीबी लोगों के साथ समय बिताने से मन काफी ज्यादा हल्का हो जाता है. परिवार के साथ खाना खाएं, दोस्तों से बातचीत करके अपने मन को हल्का करें.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.