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बारिश और उमस के मौसम में चेहरा हो गया है काफी ज्यादा चिपचिपा? दिनभर फ्रेश दिखने के लिए अपनाएं ये 5 चीजें

Monsoon Skincare Tips: बारिश और उमस के मौसम में अगर चेहरा काफी ज्यादा चिपचिपा हो गया है, तो आपको बताते हैं कैसे आप ठीक कर सकते हैं.

Written by: Ritika
Published: September 4, 2026, 11:30 AM IST
बारिश और उमस के मौसम में चेहरा हो गया है काफी ज्यादा चिपचिपा? दिनभर फ्रेश दिखने के लिए अपनाएं ये 5 चीजें

Monsoon Skincare Tips: बारिश का मौसम सभी को खूब पसंद होता है और यही नहीं इसके साथ-साथ काफी ज्यादा उमस और बीमारियां भी शरीर में काफी ज्यादा लग जाती है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. हवा में नमी ज्यादा होने की वजह से चेहरे पर पसीना और ऑयल जल्दी जमा होने लगता है, जिस कारण चेहरे पर काफी ज्यादा दिक्कतें होने लग जाती है. ऐसे में कुछ ही घंटों बाद चेहरा चिपचिपा, ऑयली और डल नजर आने लगता है. अगर आपकी भी स्किन काफी ज्यादा बेजान और डल नजर आ रही है, तो आपको अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से कुछ चीजों को लेकर चेहरे की समस्या को ठीक कर सकते हैं. ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन वाले लोगों को मानसून में यह समस्या ज्यादा देखने के लिए मिलती है. आइए आपको बताते हैं कौन-कौन सी चीजों से स्किन को ठीक कर सकते हैं?

बारिश के मौसम में ऑयली स्किन से छुटकारा कैसे पाएं?

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1. हल्का और ऑयल-फ्री मॉइस्चराइजर

बारिश के मौसम में अगर आप फिर चिपचिपी स्किन से काफी ज्यादा परेशान हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप हल्का और ऑयल-फ्री मॉइस्चराइजर को जरूर लगा सकते हैं. ये आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है.

2. माइल्ड फेस वॉश

आपको अपनी स्किन को माइल्ड फेस वॉश से साफ करना ही चाहिए. चेहरे पर पसीना, सीबम, धूल और गंदगी आसानी से जमा हो जाती है, उन सभी चीजों को बाहर निकालने में मदद करता है.

3. सनस्क्रीन को बिल्कुल न करें स्किप

कुछ लड़कियां बरसात के मौसम मे सनस्क्रीन को नहीं लगाती हैं. सनस्क्रीन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए, अगर आपकी त्वचा ऑयली है तो हल्की सनस्क्रीन का उपयोग करना चाहिए.

4.फेस पर बार-बार हाथ

आपको बता दें बरसात के मौसम में आपको बिल्कुल भी फेस पर बार-बार हाथ लगाने से बचना चाहिए. ये आपकी स्किन के लिए नुकसान हो सकता है. अगर चेहरा बहुत ऑयली हो रहा है तो बार-बार हाथ से रगड़ने से बचना चाहिए.

5. पानी और संतुलित डाइट

पानी और संतुलित डाइट पर भी आपको खास ध्यान रखना चाहिए, वरना दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ सकती है. दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की कोशिश करें. आपकी स्किन काफी ज्यादा ग्लोइंग नजर आती है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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