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ब्रेकअप तो हो गया लेकिन मूव ऑन नहीं हो पा रहा है? इस दर्द से निकलने के लिए अपनाएं ये 5 तरीकें

Breakup Healing Tips: ब्रेकअप होने के बाद अगर आप दर्द से निकलना चाहते हैं, तो आपको आज 5 तरीके बताते हैं.

Written by: Ritika
Published: September 13, 2026, 4:38 PM IST
ब्रेकअप तो हो गया लेकिन मूव ऑन नहीं हो पा रहा है? इस दर्द से निकलने के लिए अपनाएं ये 5 तरीकें

Breakup Healing Tips: किसी भी रिश्ते में ब्रेकअप हो जाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है. काफी सारी चीजों के बीच से निकलना पड़ता है. कई बार यह इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी, भावनाओं और सोचने के तरीके को भी पूरी तरह तरह से बदलकर रख देता है. उसकी आदत सी लगने लग जाती है और फिर समझ में नहीं आता है कि आखिर इंसान अब क्या करें और कैसे इस चीज से बाहर निकाल सकें. उसके अचानक जिंदगी से दूर हो जाने के बाद खालीपन महसूस भी काफी ज्यादा होने लग जाता है. कई लोग ब्रेकअप के बाद खुद को समझाने की कोशिश करते हैं कि अब कैसे खुद को संभाला जाए, लेकिन ये सब भी बिल्कुल भी आसान नहीं होता है. अगर आपका भी ब्रेकअप हो गया है और आप इस दर्द से अब बाहर निकाल नहीं पा रहे हैं, तो आइए आपको बताते हैं कैसे आप इससे बाहर निकाल सकते हैं.

ब्रेकअप के दर्द से कैसे निकलें बाहर?

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1. कुछ समय के लिए एक्स से दूरी बनाएं

अगर आपका हाल में ही ब्रेकअप हुआ है और अब आपको उसकी याद आ रही है, तो इससे निकलने के लिए आपको कुछ समय के लिए एक्स से दूरी बनाकर रखनी है. कम से कम डिजिटल दूरी बनाने की कोशिश करें.

2. भावनाओं को दबाने की बजाय स्वीकार करें

जो भी आपकी भावनाएं हैं उसको दबाने की बजाय आपको स्वीकार करना चाहिए. कई लोग खुद को मजबूत दिखाने के चक्कर में अपनी भावनाओं को दबाने लग जाते हैं और फिर अंदर ही अंदर उनको चीजें परेशान करती हैं.

3. अपनी पुरानी रूटीन को दोबारा बनाएं

ब्रेकअप के बाद आप उन चीजों को करें, जो आप पहले करते थे, जिससे आपको खुशी मिलती थी. ऐसे समय में खुद को व्यस्त रखना मददगार हो सकता है. दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना भी अच्छा है. अपने परिवार के साथ वो चीजें करें, जिससे आपको खुशी मिलती है, वरना आप ऐसी परेशान होंगे और आगे की लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे.

4. आने वाली चीजों पर ध्यान दें

अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अब अपनी पीछे की लाइफ में मुड़कर आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है और अपनी आने वाली जिंदगी में ध्यान देना है. अगर आप भी इससे निकलना चाहते हैं और काफी ज्यादा परेशान हैं,तो आपको एक बार जरूर इन सभी चीजों को अपनाकर देखना चाहिए. आपको इन सभी चीजों से काफी ज्यादा आराम मिल सकता है.

5. खुद को दोष देना बंद करें

ब्रेकअप के बाद लोग खुद को दोष देते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना आप हमेशा से ही परेशान रह सकते हैं.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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