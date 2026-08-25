मेंटल हेल्थ को बेहतर रखने के लिए अपनाएं ये माइंड-डिटॉक्स फॉर्मूला, जिंदगीभर मिलेगा आराम

Mental Health Detox Formula: अगर आप भी मेंटल हेल्थ को जिंदगी भर बेहतर रखना चाहते हैं, तो आप माइंड-डिटॉक्स फॉर्मूला को अपना सकते हैं.

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Mental Health Detox Formula: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने शरीर को बिल्कुल भी आराम नहीं दे पाते हैं, जिसका बुरा आपके शरीर पर काफी ज्यादा पड़ता है. मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य पर अक्सर ध्यान देना भूल ही जाता है, जिसका बुरा असर आपकी हेल्थ पर भी काफी ज्यादा पड़ता है. लोग अपनी बिजी लाइफ में इतना ज्यादा दबकर रह गए हैं कि उनके पास खुद के लिए बिल्कुल भी समय नहीं होता है. काम का दबाव, सोशल मीडिया, लगातार स्क्रीन टाइम, रिश्तों से जुड़ी चिंताएं धीरे-धीरे आपके दिमाग को पूरी तरह से खराब करके रख सकती है. कई बार इंसान शरीर से तो आराम कर रहा होता है, लेकिन उसका दिमाग कापी ज्यादा थका-थका सा रहता है. आइए आज आपको कुछ ऐसा माइंड-डिटॉक्स फॉर्मूला बताते हैं, जो आपके दिमाग को शांत रखेगा.

माइंड-डिटॉक्स रखने के लिए अपनाएं ये 5 फॉर्मूले

1. दिमाग में चल रही बातों को लिखें

कुछ लोग अपनी दिमाग की बातें हमेशा अपने अंदर ही रखते हैं, जिसका उनका बुरा असर दिमाग पर काफी ज्यादा पड़ता है. अगर किसी बात को लेकर बार-बार सोच रहे हैं, तो उसे कागज पर लिखना मददगार काफी ज्यादा हो सकता है. अपने विचारों को शब्दों में लिखना आसान होता है.

2. रोज कुछ मिनट मेडिटेशन करें

अगर आप अपने दिमाग को हमेशा के लिए शांत रखना चाहते हैं, तो आपको रोजाना कुछ मिनट मेडिटेशन करना ही चाहिए. ये आपके दिमाग के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. नियमित माइंडफुलनेस आपको करना ही चाहिए.

3. सोशल मीडिया से ‘मेंटल ब्रेक’

अगर आप भी सोशल मीडिया पर भी उलझकर रह गए हैं, तो आपको बता दें आप सोशल मीडिया से ‘मेंटल ब्रेक’ ले लेना काफी ज्यादा जरूरी होता है, वरना दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ भी सकती है और आपका दिमाग काम करना बंद भी कर सकता है.

4. सुबह उठते ही फोन देखने की आदत छोड़ें

अधिकतर लोगों को सुबह उठते ही फोन देखने की आदत काफी ज्यादा होती है, जो आपकी हेल्थ को खराब कर देता है. नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया पोस्ट और मैसेज देखते ही दिमाग को एक साथ बहुत सारी जानकारी मिलने लगती है, तो आपका दिमाग खलबला जाता है.

5. रोज थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी

अपने दिमाग को हमेशा एक्टिव और फिट रखने के लिए रोज थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी कर लेना बेहद ही ज्यादा जरूरी होती है. मेंटल हेल्थ और फिजिकल एक्टिविटी का गहरा संबंध है. रोजाना तेज चाल से टहलना, योग करना, डांस करना, साइकिल चलाकर खुद को फिट रख सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.