रक्षाबंधन से 1 दिन पहले ऐसे करें स्किन केयर, चमक जाएगा चेहरा

इस साल रक्षाबंधन 28 अगस्त को है. इस खास मौके पर हर लड़की सुंदर दिखना चाहती है. इसके लिए कई लोग पार्लर में हजारों रुपये खर्च करती हैं, लेकिन आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है. रक्षाबंधन से एक दिन पहले आप घर पर ही अपनी स्किन की अच्छी तरह से केयर कर सकती हैं.इसके लिए आपको महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने या स्किन केयर पर ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. घर में मौजूद कुछ चीजों की मदद से आप कुछ ही मिनटों में अपने चेहरे को क्लीन कर सकती हैं और स्किन पर निखार ला सकती हैं. इसके लिए बस आपको अपने स्किन केयर रूटीन में कुछ चीजों को शामिल करना होगा.
स्किन केयर की शुरुआत हमेशा चेहरे की अच्छी तरह सफाई से करें. पहले नॉर्मल पानी से चेहरा धोएं और फिर अपनी स्किन टाइप के अनुसार माइल्ड क्लींजर यूज़ करें. इससे चेहरे पर जमा धूल, पसीना और एक्स्ट्रा ऑयल हटाने में मदद मिलती है. क्लींजर को चेहरे पर करीब 30 सेकंड से 1 मिनट तक हल्के हाथों से लगाएं. इसके बाद पानी से चेहरा साफ कर लें. स्किन को रगड़ने या बहुत ज्यादा जोर लगाने से बचें.
अगर आपकी स्किन स्क्रब को आसानी से सहन करती है, तो बहुत हल्का एक्सफोलिएशन किया जा सकता है. घर पर चीनी और शहद से स्क्रब बनाया जा सकता है. इसके लिए आपको 2 चम्मच छोटी वाली चीनी में 1 चम्मच शहद मिलाना है और हल्के हाथ से स्क्रब करना है. लेकिन चेहरे की स्किन पर चीनी के दाने चुभ सकते हैं और ज्यादा रगड़ने से जलन या लालिमा आ सकती है. इसलिए इसका यूज़ ध्यान से करें. अगर चेहरे पर मुंहासे, एक्टिव पिंपल्स, दाग-धब्बे या सेंसिटिव स्किन है, तो स्क्रब यूज़ करने से पहले डॉक्टर से सलाह ले लें.
स्टीम लेने से स्किन कुछ समय के लिए सॉफ्ट और फ्रेश महसूस होती है, लेकिन बहुत गर्म भाप चेहरे को नुकसान पहुंचा सकती है. इसलिए अगर आप स्टीम लेना चाहती हैं, तो सावधानी के साथ लें. इसके लिए सबसे पहले चेहरे को माइल्ड फेसवॉश से साफ करें. इसके बाद गर्म पानी से निकलने वाली भाप से चेहरे को थोड़ा दूरी पर रखें और स्टीम लें. चेहरे को उबलते पानी के बिल्कुल पास नहीं ले जाएं और बहुत समय तक स्टीम नहीं करना चाहिए. स्टीम के बाद चेहरे को हल्के हाथों से सुखाएं और मॉइश्चराइजर लगाएं.
आप बेसन और हल्दी से बना फेस पैक भी यूज़ कर सकते हैं. इसे बनाने के लिए दो चम्मच बेसन में एक चुटकी हल्दी मिलाएं और जरूरत के अनुसार गुलाब जल मिलाकर पेस्ट तैयार करें. चेहरा साफ करने के बाद इस पेस्ट को चेहरे और गर्दन पर हल्के हाथों से लगाएं. आंखों और होंठों के आसपास की स्किन पर इसे नहीं लगाना चाहिए. करीब 10 से 15 मिनट बाद जब पैक थोड़ा सूख जाए, तो पानी से धीरे-धीरे साफ कर लें. इसके बाद चेहरे पर मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं. अगर आप पहली बार यह पैक यूज़ कर रहे हैं, तो इसका पैच टेस्ट कर लें.
स्किन केयर के बाद स्किन को हाइड्रेट रखना भी जरूरी है. अगर गुलाब जल आपकी स्किन को सूट करता है, तो इसे यूज़ किया जा सकता है. गुलाब जल लगाने के बाद फेस पर अगर जलन या कोई दूसरी समस्या हो तो तुरंत फेस को धो लें. इसके बाद स्किन टाइप के अनुसार मॉइश्चराइजर लगाएं. ऑयली स्किन के लिए हल्का जेल-बेस्ड मॉइश्चराइजर और ड्राई स्किन के लिए ज्यादा हाइड्रेटिंग मॉइश्चराइजर बेहतर ऑप्शन है. इस तरह से आप घर पर ही स्किन केयर में बस कुछ चीजें शामिल करके फेस पर ग्लो ला सकते हैं.
डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.