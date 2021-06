Food Combination For Weight Loss: वजन घटाने के लिए लोग अक्सर खाना-पीना छोड़ देते हैं. लेकिन उससे से कोई फर्क नहीं पड़ता. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे फूड कॉम्बिनेशन (Food Combination For Weight Loss) के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें एक साथ खाने से आपका वजन कम हो सकता है. आइए जानते हैं इन फूड कॉम्बिनेशन के बारे में – Also Read - Right Time For Lunch: इस समय से पहले कर लें लंच, वरना कभी भी कम नहीं हो पाएगा वजन

नींबू का रस और गर्म पानी- गुनगुने पानी में नींबू-शहद मिलाकर पीना फायदेमंद होता है. रोजाना इसके सेवन से आप अपने वजन को कंट्रोल में रख सकते हैं.

लेमन और ग्रीन टी – यह ड्रिंक तेजी से कैलोरी बर्न करता है और बेहद कम समय में कई किलो वजन घटा देता है. इसे ज्यादा कारगर बनाने के लिए आप इसमें विटामिन-सी से भरपूर फ्रेश नींबू का रस डाल सकते हैं.

अंडा और पालक- वजन कम करने के लिए अंडा और पालक भी काफी फायदेमंद होता है. अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो ऑमलेट में पालक को शामिल कर लें.

सेब और पीनट बटर- सेब और पीनट बटर एक क्लासिक वेट लॉस फ्रेंडली फूड माने जाते हैं. पीनट बटर में मोनोसैचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड फैट होता है, जो लंबे समय तक भूख को रोके रखता है और इंसुलिन मेटाबलिज्म भी दुरुस्त करता है. सेब के साथ पीनट बटर खाने से आपका वजन तेजी से कम हो सकता है.