Foods To Avoid In Sitting Job: हर जॉब अलग होती है और लोगों को अलग-अलग चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है. जिन लोगों का काम बाहर घूमना है उन्हें तो कोई फिक्र की बात नहीं लेकिन जो लोग सिटिंग जॉब करते हैं उन्हें अपनी सेहत का ख्याल ज्यादा रखना होता है. सिटिंग जॉब में आपको लगातार कई घंटों तक एक ही जगह पर बैठना होता है. ऐसे में कई बार आप सीट पर से उठ नहीं पाते. इस काऱण आपकी फिजिकल एक्टिविटी काफी कम हो पाती है. ऐसे में आपको अपनी डाइट का खास ख्याल रखने की जरूरत होती है.

ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे है कि अगर आपकी भी सिटिंग जॉब है तो आपको अपनी डाइट में से किन चीजों को निकाल देना चाहिए.

मंचिंग को कहें ना– सिटिंग जॉब में अक्सर लोग कुछ ना कुछ चिप्स, बिस्कुट, नमकीन आदि खाते रहते हैं. इससे आपका कैलोरी काउंट काफी बढ़ जाता है. आप इसकी बजाय फ्रूट्स को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

हाई कार्ब्स डाइट– सिटिंग जॉब में आप हाई कार्ब्स डाइट को भी अवॉयड करें. मील्स में कार्ब्स की मात्रा को कम लें. कार्ब्स तुरंत ब्रेकडाउन होकर आपको एनर्जी प्रदान करते हैं, लेकिन आप सिटिंग जॉब में हैं तो आप उस एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और फिर वह एनर्जी फैट के रूप में बॉडी में स्टोर हो जाती है.

ऑयली फूड- सिटिंग जॉब्स में फ्राईड, ऑयली या फैट रिच फूड्स का सेवन कम करें. इस तरह के फूड्स से आपको बहुत अधिक कैलोरी मिलती है. लेकिन सिटिंग जॉब में रहते हुए आप उन कैलोरीज को कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वह कैलोरी फैट में तब्दील हो जाती है.

शुगरी फूड्स- शुगरी फूड्स में कैलोरीज की मात्रा काफी ज्यादा होती है. ऐसे में यह वजन बढ़ाने का कारणम बन सकते हैं. ऐसे में इन्हें अवॉइड करें.