Foods to Eat Empty Stomach: क्‍या आपके पास भी सुबह-सुबह ब्रेकफास्‍ट करने का समय नहीं ? कामकाजी ज्‍यादातर लोगों को सुबह नाश्‍ता किए बिना ही ऑफिस के लिये भागना पडता है. डायटीशियन की मानें तो सेहतमंद रहने और मजबूत एम्‍युनिटी के लिये सुबह का हेल्‍दी नाश्‍ता सबसे ज्‍यादा जरूरी है. लेकिन अगर आपके पास नाश्‍ते का टाइम नहीं है तो हम यहां आपको कुछ ऐसी चीजें बता रहे हैं, जिसे सुबह खाली पेट खाकर आप पूरे दिन एनर्जेटिक बने रह सकते हैं और खुद को फिट रख सकते हैं.

भ‍िगा हुआ बादाम

बादाम में मैग्‍नीशियम, विटामिन ई, प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड पाया जाता है. हालांकि अगर आप गलत तरीके से बादाम खाते हैं तो इसका भी गलत असर हो सकता है. बादाम को खाने का सही तरीका ये है कि इसे रात में पानी में भ‍िगा दें और सुबह खाएं. इसका छिलका हटा दें. इसे सुबह खाने से आप पूरे दिन ऊर्जावान और अच्‍छा महसूस करेंगे.

गर्म पानी और शहद :

शहद में खनिज, विटामिन, फ्लेवोनोइड्स और एंजाइम से भरा हुआ होता है. आपके आंत को साफ और स्वस्थ रखने में मददगार होगा है. खाली पेट में पानी के साथ शहद खाने से टॉक्‍स‍िक पदार्थ बाहर निकाल जाते हैं. इससे आपका मेटाबोलिज्‍म भी मजबूत होता है. शरीर को रोजाना के कामों के लिये एनर्जेटिक बनाता है.

किशमिश:

किशमिश में पोटैशियम, कैल्शियम और आयरन की उच्च मात्रता होती है. बादाम की तरह, किशमिश को भी रात भर पानी में भिगो दें. इससे इसमें मौजूद न्‍यूट्र‍िशन का स्‍तर बढ जाता है. किशमिश में नेचुरल मिठास होती है जो आपको पूरे दिन ऊर्जा देता है. वे खून में शुगर को कंट्रोल करने में मददगार होते हैं. इसे खाने से कुछ मीठा खाने की चाहत कम हो जाती है.