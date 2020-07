नई दिल्ली: फ्रेंडशिप डे आने में कुछ ही दिन बचे हैं. फ्रेंडशिप डे को दुनियाभर के कई देशों में मनाया जाता है. यह दिन मुख्य रूप से दोस्ती का जश्न मनाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है. इस दिन को भारत समेत कई देशों के लोग अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करते हैं. इस मौके पर दोस्त एक-दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं. यूं तो फ्रेंडशिप डे अगस्त महीने के पहले रविवार को मनाया जाता है लेकिन सोशल मीडिया पर आज यानी 30 जुलाई 2020 का दिन फ्रेंडशिप डे के तौर पर काफी ट्रेंड कर रहा है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह- Also Read - Friendship Day 2020 Gift Ideas: फ्रेंडशिप डे पर दोस्त को करें ये ट्रेंडी चीज़ें गिफ्ट

पहली बार 1958 में अंतराष्ट्रीय फ्रेंडशिप डे मनाए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया. पहली बार 1958 में पराग्वे में इसे 'अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडशिप डे' के रूप में पहली बार मनाया गया था. लेकिन माना जाता है कि 1930 में जॉयस हॉल ने हॉल्मार्क कार्ड्स से इसकी शुरुआत की थी. इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 30 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का ऐलान किया. लेकिन भारत में अगस्त के पहले रविवार को फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है.

दुनियाभर के देशों में अलग-अलग दिन फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है. संयुक्त राष्ट्र संघ ने 30 जुलाई को अंतराष्ट्रीय फ्रेंडिशप डे मनाए घोषित किया था. हालांकि, भारत समेत कई दक्षिण एशियाई देशों में अगस्त के पहले रविवार को ही फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है. ओहायो के ओर्बलिन में 8 अप्रैल को फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है.

बहुत से लोग आज फ्रेंडशिप डे मना रहे हैं इसके लिेलोग सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों को फ्रेंडशिप डे की बधाइयां दे रहे हैं. आइए इन पर भी डालते हैं एक नजर-

Today is international #friendshipday2020

Whereas India celebrates #FriendshipDay on 2 August i.e. first Sunday of August!! pic.twitter.com/JQ3yDNzr2F — Manu (@Manu83427218) July 30, 2020

