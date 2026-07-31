क्यों कुछ लोगों के जल्दी से नहीं बन पाते हैं दोस्त? जानिए इसके पीछे की असली वजह, कब बदलाव की है जरूरत

Friendship Day 2026: कुछ लोगों के दोस्त जल्दी से बन नहीं पाते हैं आइए आपको बताते हैं आखिर इसकी आखिर क्या है असली वजह?

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(Pic credit-AI)

Friendship Day 2026: फ्रेंडशिप डे 2026 भारत में 2 अगस्त को मनाया जाएगा. ये दिन सभी दोस्तों के लिए काफी ज्यादा खास होता है. इस मौके पर दोस्त एक-दूसरे को शुभकामनाएं भेजते हैं और साथ ही साथ एक खास समय बिताते हैं. दोस्ती इंसान की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा होता है और हर किसी के लाइफ में एक न एक दोस्त ऐसा जरूर होता है, जो हर बुरे और अच्छे समय में उसके साथ खड़ा ही रहता है. एक अच्छा दोस्त न सिर्फ खुशी के पलों को खास बनाता है, बल्कि मुश्किल समय में भी आपका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है. हर किसी के लिए दोस्त बनाना आसान नहीं होता. कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनको दोस्त बनाने में काफी ज्यादा कठिनाइयां आती हैं. कुछ लोग नए लोगों से जल्दी घुल-मिल जाते हैं, जबकि कुछ लोग चाहकर भी मजबूत दोस्ती नहीं बना पाते, लेकिन कभी आपने सोचा है आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कई मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और व्यवहारिक कारण भी शामिल हो सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.

दोस्त जल्दी न बनने के पीछे हो सकते हैं ये कारण

1. हमेशा व्यस्त रहना

कुछ लोग अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा बिजी रहते हैं, जिस कारण वो और चीजों पर अच्छे से ध्यान ही नहीं दे पाते हैं. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोग काम, पढ़ाई या परिवार की जिम्मेदारियों में भी दबे रहे गए हैं, जिस कारण दोस्त बनाने का समय ही नहीं मिलता है.

2. रिजेक्शन का डर

कुछ लोगों के अंदर बातचीज करने से पहले ही रिजेक्शन का डर घूमता रहता है. कई लोग इस डर से किसी से बातचीत शुरू नहीं करते कि सामने वाला उन्हें पसंद नहीं करेगा या मना कर देगा, बात भी नहीं करेगा. यही वजह है कि वो फिर आसानी से रिश्ते नहीं बना पाते हैं.

3. आत्मविश्वास की कमी

अगर आपके दोस्त नहीं बन पाते हैं, तो आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी काफी ज्यादा हो सकती है. बातचीत करने या नए लोगों से मिलने से अगर आप बचते हैं, तो आपके अंदर की सबसे बड़ी कमी हो दिखाता है.

4. सोशल मीडिया

कुछ लोग ऑनलाइन के जरिए लोगों से बातचीत अच्छे से कर लेते हैं. अगर ज्यादातर समय मोबाइल और सोशल मीडिया पर बीतता है, तो आमने-सामने बातचीत की आदत खराब हो सकती है.

5. शर्मीला नेचर

कभी-कभी ये भी देखने के लिए मिलता है, कि शर्मीला नेचर होने की वजह से अधिकतर लोग शांत और कम बोलने वाले होते हैं और फिर इनकी दोस्ती भी काफी ज्यादा कम होती है.

कब बदलाव की है जरूरत?

इंसान को हर समय अपने काम में ही लगने की बजाय दोस्तों के लिए भी थोड़ा सा समय निकाल लेना चाहिए. लेकिन अगर अकेलापन आपकी खुशी और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालने लगे, तो आपको अपनी आदतों में छोटे-छोटे बदलाव करना फायदेमंद हो सकता है.