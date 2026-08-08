लाल चींटी की चटनी से बांस के अचार तक, जानिए आदिवासियों के इन 7 अनोखे व्यंजनों के बारे में

भारत अपनी अलग-अलग संस्कृतियों, परंपराओं और खान-पान के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. देश के हर हिस्से में रहने वाले समुदायों के खाने का अपना अलग स्वाद और तरीका है. खासतौर पर जनजातीय समुदायों के पारंपरिक भोजन में स्थानीय अनाज, जंगल से मिलने वाली चीजों और प्राकृतिक सामग्री का खूब इस्तेमाल किया जाता है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/lifestyle/from-red-ant-chutney-to-bamboo-pickle-discover-these-7-unique-tribal-delicacies-8496387/ Copy

आदिवासियों के 7 अनोखे व्यंजन

विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है. आदिवासियों में तरह-तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं. भारत में ही कुछ ऐसी जगहें हैं, जहां आदिवासी अपने अनोखे व्यंजनों के लिए जाने जाते हैं. कहीं पर लाल चींटी की चटनी बनाई जाती है, तो कहीं पर बांस की कोपलों का अचार तैयार किया जाता है. इसके अलावा, आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक जगह पर तो चावल और सूअर के मांस से भी डिश तैयार की जाती है.

1. लाल चींटी की चटनी

छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड के कुछ जनजातीय इलाकों में लाल चींटियों से बनाई जाने वाली चटनी पारंपरिक भोजन का हिस्सा रही है. इसे चपरा चटनी के नाम से भी जाना जाता है. इस चटनी को तैयार करने के लिए लाल चींटियों और उनके अंडों को नमक, मिर्च, अदरक और लहसुन जैसी स्थानीय सामग्री के साथ पीसा जाता है. इसका स्वाद खट्टा और तीखा होता है.

2. जादोह- लाल चावल और मांस की डिश

मेघालय की खासी जनजाति का जादोह एक प्रसिद्ध पारंपरिक व्यंजन है. खासी भाषा में ‘जा’ का अर्थ चावल और ‘दोह’ का मतलब मांस होता है. इसी वजह से इसका नाम भी इसकी मुख्य सामग्री से जुड़ा हुआ है. जादोह को आमतौर पर स्थानीय लाल चावल और सूअर के मांस के साथ तैयार किया जाता है. इसमें अदरक, लहसुन, प्याज और कई तरह के मसालों का यूज़ होता है. चावल मांस और मसालों का स्वाद अच्छी तरह सोख लेता है, जिससे इसका स्वाद काफी खास हो जाता है.

3. मरह झोल- चावल के माड़ से बनता है पारंपरिक सूप

मरह झोल एक साधारण लेकिन स्वादिष्ट पारंपरिक व्यंजन है, जिसे चावल के माड़ और हरी पत्तेदार सब्जियों से तैयार किया जाता है. इसमें लहसुन और मिर्च डालकर इसका स्वाद बढ़ाया जाता है. इसे बनाने के लिए चावल पकने के बाद बचे हुए माड़ को अलग कर लिया जाता है. इसके बाद इसमें हरी सब्जियां, लहसुन, मिर्च और नमक डालकर पकाया जाता है.

4. बांस की कोपल का अचार

पूर्वोत्तर भारत और कई जनजातीय इलाकों में बांस की नरम कोंपलों का इस्तेमाल पारंपरिक भोजन में किया जाता है. इन्हीं से तैयार होने वाला बांस की कोपल का अचार अपने खट्टे और अनोखे स्वाद के लिए जाना जाता है. इसे बनाने के लिए बांस की कोमल कोंपलों को नमक और स्थानीय मसालों के साथ तैयार किया जाता है. इसके बाद इसे खाने के साथ अचार की तरह खाया जाता है.

5. ज़ैन- पहाड़ी इलाकों खास दलिया

अरुणाचल प्रदेश के तवांग और आसपास के पहाड़ी इलाकों में रहने वाली मोनपा जनजाति के पारंपरिक भोजन में ज़ैन का खास स्थान है. यह एक तरह का गाढ़ा दलिया होता है, जिसे मुख्य रूप से बाजरे के आटे और स्थानीय सब्जियों से तैयार किया जाता है. इसे पानी में पकाकर इसमें नमक और सब्जियां मिलाई जाती हैं.

6. दाल-पनिया- गुजरात की खास पहचान

गुजरात के दाहोद जिले में दाल-पनिया एक पारंपरिक व्यंजन के रूप में काफी पसंद किया जाता है. इसमें सफेद मक्के के आटे से बनी पनिया को मसालेदार दाल के साथ परोसा जाता है. पनिया बनाने के लिए मक्के के आटे में पानी और नमक मिलाकर आटा तैयार किया जाता है. इसकी छोटी-छोटी लोइयों को पारंपरिक तरीके से पकाया जाता है. इसके साथ तुअर या मूंग की मसालेदार दाल परोसी जाती है.

7. ढुस्का- झारखंड के पारंपरिक भोजन की खास पहचान

झारखंड के पारंपरिक खान-पान की बात हो और ढुस्का का नाम न आए, ऐसा कम ही देखने को मिलता है. इसे चावल और दाल को भिगोकर पीसने के बाद तैयार किए गए घोल से बनाया जाता है. इस घोल को छोटे हिस्सों में तैयार करके तेल में तला जाता है। ढुस्का को आमतौर पर चटनी, सब्जी या किसी स्थानीय व्यंजन के साथ खाया जाता है.