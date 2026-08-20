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खाली पेट कच्चा लहसुन खाना कितना सही? जानें इसके फायदे, नुकसान और खाने का सही तरीका

Garlic Health Benefits: लहसुन भारतीय रसोई का अहम हिस्सा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि सेहत के लिए भी कई तरह से फायदेमंद हो सकता है? आइए जानते हैं कैसे

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: August 20, 2026, 2:55 PM IST
खाली पेट कच्चा लहसुन खाना कितना सही? जानें इसके फायदे, नुकसान और खाने का सही तरीका

हमारे घर की रसोई में ऐसी कई चीजें होती हैं, जिन्हें हम रोज खाते हैं, लेकिन उनके फायदे के बारे में ज्यादा नहीं सोचते. लहसुन भी ऐसी ही एक चीज है. सब्जी हो, दाल हो या चटनी, लहसुन खाने का स्वाद बढ़ा देता है, लेकिन लहसुन सिर्फ स्वाद के लिए ही खास नहीं है, इसमें ऐसे कई गुण पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए लाभकारी होते हैं.

बल्ड प्रेशर को कंट्रोल करने में मददगार-

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लहसुन का सबसे ज्यादा फायदा दिल और ब्लड प्रेशर से जुड़ा है. वैज्ञानिक रिसर्च में पाया गया है कि लहसुन का सेवन हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों में बल्ड प्रेशर को थोड़ा कम करने में मदद करता है, इसमें मौजूद सल्फर शरीर की नसों को आराम देता हैं, इससे खून का बहाव ठीक रखने में मदद मिलती है. लहसुन शरीर में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाव में भी मददगार होता है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो शरीर में बनने वाले कुछ हानिकारक फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद करते हैं, रोजमर्रा की डाइट में सब्जियों, फलों, साबुत अनाज और प्रोटीन के साथ थोड़ी मात्रा में लहसुन शामिल करना एक संतुलित डाइट का हिस्सा हो सकता है.

लहसुन पेट के लिए भी फायदेमंद होता है, इसमें मौजूद प्रीबायोटिक गुण आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया के लिए मददगार होते हैं. हमारी आंतों में मौजूद ये बैक्टीरिया पाचन और शरीर के सामान्य स्वास्थ्य में अहम भूमिका निभाते हैं. हालांकि यहां मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है. ज्यादा कच्चा लहसुन खाने से कुछ लोगों को गैस, पेट दर्द या जलन की समस्या हो सकती है. लहसुन में ऐसी चीजें भी पाई जाती हैं, जो शरीर में होने वाली सूजन को कम करने में मदद कर सकती हैं. शरीर में थोड़ी बहुत सूजन होना सामान्य है, लेकिन लंबे समय तक ज्यादा सूजन शरीर के लिए अच्छी नहीं मानी जाती. लहसुन में मौजूद कुछ खास तत्व शरीर को इस परेशानी से बचाने में मदद कर सकते हैं. इसके अलावा इसमें ऐसे गुण भी पाए जाते हैं, जो शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मदद कर सकते हैं.

गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाए-

लहसुन कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए भी उपयोगी माना जाता है. लहसुन खाने से शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर थोड़ा कम होता है, इससे दिल की सेहत को फायदा मिलता है, लेकिन इसका असर हर व्यक्ति में एक जैसा नहीं होता. अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो सिर्फ लहसुन खाना काफी नहीं है. सही खाना, रोज थोड़ा चलना और डॉक्टर की सलाह जरूरी है. अब बात करते हैं कि लहसुन को कैसे खाएं. बहुत से लोग सुबह खाली पेट कच्चा लहसुन खाने की सलाह देते हैं, लेकिन ऐसा करना हर किसी के लिए सही नहीं होता. कच्चा लहसुन खाने से पेट में जलन या गैस हो सकती है. इसे सब्जी, दाल, चटनी या सूप में डालकर खाना आसान तरीका है. लहसुन को काटने या कुचलने के बाद कुछ देर रखने से इसमें मौजूद एक खास तत्व बनने में मदद मिलती है, जिसे एलिसिन कहा जाता है.

लहसुन खाते समय कुछ लोगों को सावधानी भी रखनी चाहिए. बहुत ज्यादा लहसुन खाने से मुंह से तेज गंध, गैस, पेट में जलन और अपच हो सकती है, जो लोग खून पतला करने वाली दवा लेते हैं, उन्हें लहसुन खाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. ( input-आईएएनएस)

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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