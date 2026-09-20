लहसुन-प्याज का पेस्ट घर पर ऐसे बनाएं, महीनेभर तक नहीं होगा खराब

शाही पनीर की सब्जी हो या फिर कोई मौसमी सब्जी, प्याज-लहसुन का तड़का खाने का स्वाद बढ़ा देता है. यही वजह है कि ज्यादातर घरों में खाना बनाते समय इनका इस्तेमाल किया जाता है. बच्चों से लेकर बड़ों तक, प्याज-लहसुन का स्वाद काफी पसंद किया जाता है. अगर आप रोज-रोज प्याज और लहसुन छीलने की मेहनत से बचना चाहते हैं, तो इनका पेस्ट बनाकर पहले से स्टोर कर सकते हैं. इससे खाना बनाते समय आपका काफी समय बचेगा और जरूरत पड़ने पर आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे. आज हम आपको प्याज-लहसुन का पेस्ट बनाने और इसे सही तरीके से स्टोर करने का आसान तरीका बताएंगे. इस तरीके से आप इसे लंबे समय तक फ्रेश रखने की कोशिश कर सकते हैं और रोजाना खाना बनाते समय होने वाली मेहनत को भी कम कर सकते हैं.
लहसुन की छोटी-छोटी कलियां छीलने में काफी समय लगता है, लेकिन आप कम समय में भी इन्हें साफ कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले लहसुन की कलियों को अलग कर लें. अब इन्हें एक बर्तन में डालकर हल्का गुनगुना पानी डालें और करीब 1-2 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद कलियों को हल्का रगड़ने पर छिलका आसानी से निकलता है. छिली हुई कलियों को यूज़ करने से पहले कपड़े या टिश्यू की मदद से अच्छी तरह सुखा लें. पेस्ट बनाते समय लहसुन या प्याज में एक्स्ट्रा पानी नहीं होना चाहिए.
पेस्ट बनाने के लिए छिले हुए लहसुन और कटे हुए प्याज को मिक्सर जार में डालें. इसमें थोड़ा कुकिंग ऑयल और नमक मिलाएं. ध्यान रखें कि पेस्ट को पीसने के लिए पानी न डालें. मिक्सर को थोड़ी-थोड़ी देर चलाते हुए दोनों चीजों को अच्छी तरह पीस लें. पेस्ट तैयार होने के बाद इसे किसी साफ और पूरी तरह सूखे एयरटाइट कंटेनर में डालें. ऊपर से हल्की सी तेल की परत डालने से पेस्ट का हवा के संपर्क में आना कम हो सकता है. इसके बाद कंटेनर को तुरंत फ्रिज में रख दें. इस तरह से आप 1 महीने तक इस पेस्ट को यूज़ कर सकते हैं. इसका स्वाद भी बहुत टेस्टी रहेगा और खाने में भी स्वाद बढ़ जाएगा.
पेस्ट निकालने के लिए हमेशा साफ और सूखे चम्मच का इस्तेमाल करें. गीला चम्मच या गंदा बर्तन यूज़ करने से पेस्ट जल्दी खराब हो सकता है. साथ ही, कंटेनर को बार-बार बाहर निकालकर ज्यादा देर कमरे के तापमान पर न रखें. इस आसान तरीके से आप रोज रोज की झंझट से छुटकारा पा सकते हैं और इकट्ठा पेस्ट बनाकर डेली तड़के में यूज़ कर सकते हैं.