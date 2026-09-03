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जन्माष्टमी के दिन चेहरे पर दिखेगा इंस्टेंट ग्लो, एक रात पहले ट्राई करें ये फेस पैक

जन्माष्टमी के मौके पर क्या आप भी खूबसूरत दिखना चाहती हैं? इसके लिए आपको पार्लर जाने की कोई जरूरत नहीं है. एक चम्मच मलाई और आधा चम्मच शहद फेस पर लगा सकती हैं और ग्लो पा सकती हैं.

Written by: Sapna
Published: September 3, 2026, 4:05 PM IST
Janmashtami Skin Care
मलाई में मौजूद फैट स्किन को मुलायम महसूस कराने और नमी बनाए रखने में मदद करता है. वहीं शहद स्किन को मॉइस्चराइज रखने में मदद करता है (AI PHOTO)

जन्माष्टमी के खास मौके पर हर कोई खूबसूरत और फ्रेश नजर आना चाहता है. खासकर त्योहार के दिन जब परिवार के साथ तस्वीरें खिंचती हैं, तो हर किसी की कोशिश होती है कि चेहरा ग्लो करे, लेकिन रोजमर्रा की भागदौड़ और काम के बीच स्किन केयर के लिए समय निकालना कई बार मुश्किल हो जाता है. ऐसे में चेहरा डल, थका हुआ और बेजान नजर आने लगता है. चेहरे की खोई हुई रौनक वापस लाने के लिए कई लोग पार्लर का रुख करते हैं और फेशियल या दूसरे ट्रीटमेंट पर काफी पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन आप घर में मौजूद कुछ चीजों से आसान फेस पैक तैयार कर सकती हैं. इसके लिए आपको सिर्फ एक चम्मच ताजी मलाई और आधा चम्मच शहद चाहिए.

मलाई और शहद ही क्यों?

यह फेस पैक लगाने में बेहद आसान है और इसे आप जन्माष्टमी से एक रात पहले अपने स्किन केयर रूटीन में शामिल कर सकती हैं. इसे लगाने से फेस पर खोई हुई चमक वापस आ सकती है. मलाई फेस को सॉफ्ट करती है और शहद दाग-धब्बों को कम करने में मदद करता है. इससे फेस पर नमी आती है और स्किन पर नेचुरल निखार आता है. इसे बनाना बहुत ही आसान है. इसे तैयार करने के लिए आपको 1 चम्मच ताजी मलाई और आधा चम्मच शहद की ही जरूरत पड़ेगी. आप चाहें तो अपनी जरूरत के हिसाब से इसकी मात्रा थोड़ी कम या ज्यादा कर सकती हैं.

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कैसे तैयार करें फेस पैक?

सबसे पहले एक साफ कटोरी लें और उसमें एक चम्मच ताजी मलाई डालें. अब इसमें आधा चम्मच शहद मिलाएं. दोनों चीजों को अच्छी तरह फेंटकर एक स्मूद पेस्ट तैयार कर लें. ध्यान रखें कि मलाई और शहद आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं. फेस पैक लगाने से पहले चेहरे को हल्के फेस वॉश या साफ पानी से धो लें, ताकि चेहरे पर जमा धूल-मिट्टी और एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए. अब तैयार मिश्रण को चेहरे और गर्दन पर हल्के हाथों से लगाएं. इसे आंखों के पास नहीं लगाना चाहिए. करीब 10 से 15 मिनट तक इसे चेहरे पर लगा रहने दें. इसके बाद हल्के गुनगुने पानी से चेहरा साफ कर लें. चेहरा धोने के बाद स्किन को रगड़ने के बजाय मुलायम तौलिए से हल्के हाथों से थपथपाकर सुखाएं और मॉइस्चराइजर लगा लें.

मलाई और शहद से क्या फायदा हो सकता है?

मलाई में मौजूद फैट स्किन को मुलायम महसूस कराने और नमी बनाए रखने में मदद करता है. वहीं शहद स्किन को मॉइस्चराइज रखने में मदद करता है. दोनों को साथ यूज़ करने से खासकर रूखी और ड्राई स्किन मुलायम और हाइड्रेटेड हो जाती है. जन्माष्टमी से एक रात पहले इस फेस पैक का यूज़ करने से आपकी स्किन अगले दिन ज्यादा सॉफ्ट और फ्रेश हो सकती है. इसके बाद त्योहार के दिन हल्का मेकअप या सिर्फ अपनी पसंद का स्किन केयर रूटीन फॉलो करके आप अपने लुक को पूरा कर सकती हैं. ध्यान रखें कि हर किसी की स्किन अलग होती है. इसलिए पहली बार यूज़ करने पर चेहरे के छोटे हिस्से पर पैच टेस्ट जरूर करें. अगर जलन, लालिमा या खुजली महसूस हो, तो इसका यूज़ न करें.

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About the Author

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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